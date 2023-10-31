Окупант гине від удару дрона під "фейєрверк" від детонації боєприпасів. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант дарма намагається поцілити у дрона зі стрілецької зброї. Окрім того, в окопі щось детонує і смерть окупанта супроводжує своєрідний фейєрверк.
"Феєрична ліквідація російського солдата оператором дрона з позивним "Айвенго" підрозділу "Гаруда" 46-ї бригади. Після влучання дрона-камікадзе окупант презентував барвисте фаєр-шоу і яскраво залишив планету", - зазнача у коментарі до відео автор публікації.
"Фейєрвеки замовляли?! Айвенго - красавчик!", - кажуть бійці на записі, коментуючи бойову роботу українського пілота дронів.
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- А как он погиб?
Сослуживцы с улыбкой:
- Служил с огоньком, ушёл - красиво....
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