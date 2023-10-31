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Новини Відео Війна
17 012 16

Окупант гине від удару дрона під "фейєрверк" від детонації боєприпасів. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант дарма намагається поцілити у дрона зі стрілецької зброї. Окрім того, в окопі щось детонує і смерть окупанта супроводжує своєрідний фейєрверк.

"Феєрична ліквідація російського солдата оператором дрона з позивним "Айвенго" підрозділу "Гаруда" 46-ї бригади. Після влучання дрона-камікадзе окупант презентував барвисте фаєр-шоу і яскраво залишив планету", - зазнача у коментарі до відео автор публікації.

"Фейєрвеки замовляли?! Айвенго - красавчик!", - кажуть бійці на записі, коментуючи бойову роботу українського пілота дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеробомбер 46-ї ОАеМБр ліквідував окупанта, який переховувався у вирві. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) дрони (4876)


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Топ коментарі
+12
Па багатому. На всє деньгі
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31.10.2023 14:24 Відповісти
+11
Кабзон вже Хелловін святкує.
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31.10.2023 14:25 Відповісти
+7
З вогником 😄
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31.10.2023 14:29 Відповісти
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Красиво ушел, черт побери!
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31.10.2023 14:24 Відповісти
З вогником 😄
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31.10.2023 14:29 Відповісти
Па багатому. На всє деньгі
показати весь коментар
31.10.2023 14:24 Відповісти
Кабзон вже Хелловін святкує.
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31.10.2023 14:25 Відповісти
В мухосранске заплаканная мамка спрашивает:
- А как он погиб?
Сослуживцы с улыбкой:
- Служил с огоньком, ушёл - красиво....
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31.10.2023 14:34 Відповісти
Та немає там заплаканих мамок, мабуть вже з радістю чекає як буде бухати на гробові ..
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31.10.2023 14:42 Відповісти
Та є! Відєо було, як одна в автобусі голосила - "Хахлы праклятые убили сыначку"
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31.10.2023 14:46 Відповісти
Мабуть постанова, щоб не Ладу-Каліну отримати, а щось покруче ...
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31.10.2023 16:53 Відповісти
Фаєрорк ))
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31.10.2023 14:38 Відповісти
Якось жалко витрачати дрон на одного кацапа.
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31.10.2023 14:42 Відповісти
Бояри їм отруєної скидати.
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31.10.2023 14:50 Відповісти
В России раздался мощный взрыв на заводе, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатки.

Во вторник, 31 октября, на заводе «Урал» в Соликамске, Пермский край России, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок».
В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.
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31.10.2023 14:48 Відповісти
Туда бы дрон сбрасывающий гранаты. А так не понятно долетел дрон между деревьев к цели или нет
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31.10.2023 15:00 Відповісти
0,19 сек. ..справа..на окопом..біла тінь піднімається..це якраз і є дрон,який піднявся над деревами і лупнув орка.
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31.10.2023 15:35 Відповісти
зажигательные гранаты увеличивают ущерб противника.
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31.10.2023 16:14 Відповісти
Гинуть люди, а воно не людина, тому дохне. Помилка в заголовку!
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31.10.2023 19:01 Відповісти
 
 