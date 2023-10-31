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Новости Видео Война
17 012 16

Оккупант гибнет от удара дрона под "фейерверк" от детонации боеприпасов. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант зря пытается попасть в дрон из стрелкового оружия. Кроме того, в окопе что-то детонирует и смерть оккупанта сопровождает своеобразный фейерверк.

"Феерическая ликвидация российского солдата оператором дрона с позывным "Айвенго" подразделения "Гаруда" 46-й бригады. После попадания дрона-камикадзе оккупант представил красочное файер-шоу и ярко покинул планету", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

"Фейервеки заказывали?! Айвенго - красавчик!", - говорят бойцы на записи, комментируя боевую работу украинского пилота дронов.

Смотрите: Уничтожение FPV-дроном российской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) дроны (4084)


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Топ комментарии
+12
Па багатому. На всє деньгі
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31.10.2023 14:24 Ответить
+11
Кабзон вже Хелловін святкує.
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31.10.2023 14:25 Ответить
+7
З вогником 😄
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31.10.2023 14:29 Ответить
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Красиво ушел, черт побери!
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31.10.2023 14:24 Ответить
З вогником 😄
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31.10.2023 14:29 Ответить
Па багатому. На всє деньгі
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31.10.2023 14:24 Ответить
Кабзон вже Хелловін святкує.
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31.10.2023 14:25 Ответить
В мухосранске заплаканная мамка спрашивает:
- А как он погиб?
Сослуживцы с улыбкой:
- Служил с огоньком, ушёл - красиво....
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31.10.2023 14:34 Ответить
Та немає там заплаканих мамок, мабуть вже з радістю чекає як буде бухати на гробові ..
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31.10.2023 14:42 Ответить
Та є! Відєо було, як одна в автобусі голосила - "Хахлы праклятые убили сыначку"
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31.10.2023 14:46 Ответить
Мабуть постанова, щоб не Ладу-Каліну отримати, а щось покруче ...
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31.10.2023 16:53 Ответить
Фаєрорк ))
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31.10.2023 14:38 Ответить
Якось жалко витрачати дрон на одного кацапа.
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31.10.2023 14:42 Ответить
Бояри їм отруєної скидати.
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31.10.2023 14:50 Ответить
В России раздался мощный взрыв на заводе, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатки.

Во вторник, 31 октября, на заводе «Урал» в Соликамске, Пермский край России, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок».
В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.
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31.10.2023 14:48 Ответить
Туда бы дрон сбрасывающий гранаты. А так не понятно долетел дрон между деревьев к цели или нет
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31.10.2023 15:00 Ответить
0,19 сек. ..справа..на окопом..біла тінь піднімається..це якраз і є дрон,який піднявся над деревами і лупнув орка.
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31.10.2023 15:35 Ответить
зажигательные гранаты увеличивают ущерб противника.
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31.10.2023 16:14 Ответить
Гинуть люди, а воно не людина, тому дохне. Помилка в заголовку!
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31.10.2023 19:01 Ответить
 
 