Оккупант гибнет от удара дрона под "фейерверк" от детонации боеприпасов. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант зря пытается попасть в дрон из стрелкового оружия. Кроме того, в окопе что-то детонирует и смерть оккупанта сопровождает своеобразный фейерверк.

"Феерическая ликвидация российского солдата оператором дрона с позывным "Айвенго" подразделения "Гаруда" 46-й бригады. После попадания дрона-камикадзе оккупант представил красочное файер-шоу и ярко покинул планету", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

"Фейервеки заказывали?! Айвенго - красавчик!", - говорят бойцы на записи, комментируя боевую работу украинского пилота дронов.

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