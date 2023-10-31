Оккупант гибнет от удара дрона под "фейерверк" от детонации боеприпасов. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант зря пытается попасть в дрон из стрелкового оружия. Кроме того, в окопе что-то детонирует и смерть оккупанта сопровождает своеобразный фейерверк.
"Феерическая ликвидация российского солдата оператором дрона с позывным "Айвенго" подразделения "Гаруда" 46-й бригады. После попадания дрона-камикадзе оккупант представил красочное файер-шоу и ярко покинул планету", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.
"Фейервеки заказывали?! Айвенго - красавчик!", - говорят бойцы на записи, комментируя боевую работу украинского пилота дронов.
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- А как он погиб?
Сослуживцы с улыбкой:
- Служил с огоньком, ушёл - красиво....
Во вторник, 31 октября, на заводе «Урал» в Соликамске, Пермский край России, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.
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