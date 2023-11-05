УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10242 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 822 12

Протитанкова керована ракета влучає у російську БМП. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську бойову машину піхоти протитанковою керованою ракетою на одному із напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили техніку окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) ПТУР (6) БМП (415)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Хто автор пісні? Круто
показати весь коментар
05.11.2023 14:24 Відповісти
+3
Говно не полезло из люков. Интересно, он пустой был или говно внутри подохло, не успев даже ничего сделать?
показати весь коментар
05.11.2023 15:30 Відповісти
+3
Дим йде із люків - мабудь вирішили перекурити перед концертом кАбздона....!!!
показати весь коментар
05.11.2023 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто автор пісні? Круто
показати весь коментар
05.11.2023 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hlITWLFrsko
показати весь коментар
05.11.2023 14:40 Відповісти
Спасибі велике
показати весь коментар
05.11.2023 14:59 Відповісти
трек подобаеться. де знайти?
показати весь коментар
05.11.2023 15:07 Відповісти
Говно не полезло из люков. Интересно, он пустой был или говно внутри подохло, не успев даже ничего сделать?
показати весь коментар
05.11.2023 15:30 Відповісти
Дим йде із люків - мабудь вирішили перекурити перед концертом кАбздона....!!!
показати весь коментар
05.11.2023 15:51 Відповісти
Пустий, люки підняті, поряд дахи, видно намагалися відремонтувати але не змогли
показати весь коментар
05.11.2023 16:23 Відповісти
люки заварені наглухо
показати весь коментар
05.11.2023 16:58 Відповісти
НАСКРІЗЬ )))
показати весь коментар
05.11.2023 18:33 Відповісти
там нікого нема-він покинутий....
показати весь коментар
05.11.2023 19:30 Відповісти
І ніяке падло (особливо якуто-дрівер) не вилізло?
показати весь коментар
06.11.2023 00:52 Відповісти
А чого вона не їде ? Кінчився бензин ?
показати весь коментар
07.11.2023 17:18 Відповісти
 
 