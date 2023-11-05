Протитанкова керована ракета влучає у російську БМП. ВIДЕО
Українські воїни знищили російську бойову машину піхоти протитанковою керованою ракетою на одному із напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
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