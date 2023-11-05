Противотанковая управляемая ракета попадает в российскую БМП. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российскую боевую машину пехоты противотанковой управляемой ракетой на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.
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