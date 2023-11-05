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Противотанковая управляемая ракета попадает в российскую БМП. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую боевую машину пехоты противотанковой управляемой ракетой на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

Также смотрите: Воины ВСУ уничтожили технику оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7280) ПТУР (5) БМП (405)


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Топ комментарии
+3
Хто автор пісні? Круто
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05.11.2023 14:24 Ответить
+3
Говно не полезло из люков. Интересно, он пустой был или говно внутри подохло, не успев даже ничего сделать?
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05.11.2023 15:30 Ответить
+3
Дим йде із люків - мабудь вирішили перекурити перед концертом кАбздона....!!!
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05.11.2023 15:51 Ответить
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Хто автор пісні? Круто
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05.11.2023 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hlITWLFrsko
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05.11.2023 14:40 Ответить
Спасибі велике
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05.11.2023 14:59 Ответить
трек подобаеться. де знайти?
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05.11.2023 15:07 Ответить
Говно не полезло из люков. Интересно, он пустой был или говно внутри подохло, не успев даже ничего сделать?
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05.11.2023 15:30 Ответить
Дим йде із люків - мабудь вирішили перекурити перед концертом кАбздона....!!!
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05.11.2023 15:51 Ответить
Пустий, люки підняті, поряд дахи, видно намагалися відремонтувати але не змогли
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05.11.2023 16:23 Ответить
люки заварені наглухо
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05.11.2023 16:58 Ответить
НАСКРІЗЬ )))
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05.11.2023 18:33 Ответить
там нікого нема-він покинутий....
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05.11.2023 19:30 Ответить
І ніяке падло (особливо якуто-дрівер) не вилізло?
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06.11.2023 00:52 Ответить
А чого вона не їде ? Кінчився бензин ?
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07.11.2023 17:18 Ответить
 
 