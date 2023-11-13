УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 842 6

Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса". ВIДЕО

Воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку влучно збили російські повітряні цілі за допомогою ЗРК "Оса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вразили спостережний комплекс окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7692) ЗРК (220)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.11.2023 18:06 Відповісти
саме ЗСУ!!!!!
бо ЗСУ це всі хто воює...
показати весь коментар
13.11.2023 18:08 Відповісти
а не проще с рогатки сбить Zалу пу
показати весь коментар
13.11.2023 18:24 Відповісти
Попробуй...
показати весь коментар
13.11.2023 18:45 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.11.2023

ти тут свіженький, то покажи, як це з рогатки кацапські повітряні цілі збивати.
показати весь коментар
13.11.2023 19:00 Відповісти
С рагатки тєбє просчє глаз вибіть. Глазік вибітий, другой астанєтса, чтоб ти знал кагда ***** кланяється.
показати весь коментар
13.11.2023 20:26 Відповісти
 
 