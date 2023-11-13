Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса". ВIДЕО
Воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку влучно збили російські повітряні цілі за допомогою ЗРК "Оса".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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бо ЗСУ це всі хто воює...
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Реєстрація:10.11.2023
ти тут свіженький, то покажи, як це з рогатки кацапські повітряні цілі збивати.