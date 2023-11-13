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Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса". ВИДЕО

Воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка метко сбили российские воздушные цели с помощью ЗРК "Оса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

уничтожение (7379) ЗРК (215)


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Слава ЗСУ!
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13.11.2023 18:06 Ответить
саме ЗСУ!!!!!
бо ЗСУ це всі хто воює...
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13.11.2023 18:08 Ответить
а не проще с рогатки сбить Zалу пу
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13.11.2023 18:24 Ответить
Попробуй...
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13.11.2023 18:45 Ответить


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Реєстрація:10.11.2023

ти тут свіженький, то покажи, як це з рогатки кацапські повітряні цілі збивати.
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13.11.2023 19:00 Ответить
С рагатки тєбє просчє глаз вибіть. Глазік вибітий, другой астанєтса, чтоб ти знал кагда ***** кланяється.
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13.11.2023 20:26 Ответить
 
 