Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса". ВИДЕО
Воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка метко сбили российские воздушные цели с помощью ЗРК "Оса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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бо ЗСУ це всі хто воює...
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Реєстрація:10.11.2023
ти тут свіженький, то покажи, як це з рогатки кацапські повітряні цілі збивати.