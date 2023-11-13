Оператори БПЛА атакували дроном окупантів, які їхали на автівці. ВIДЕО
Дрон-камікадзе українських захисників атакував російських загарбників, які пересувались на автомобілі. Окупанти намагались розвернутись на машині та втекти, однак безпілотник наздогнав росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.11.2023 19:48 Відповісти Посилання
+9 Григорій Григорович
показати весь коментар13.11.2023 20:04 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар13.11.2023 20:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наразі потрібні баночки , а не чорні пакети 😠
Будуть знати, суки, як їхати на автівці!