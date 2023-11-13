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Оператори БПЛА атакували дроном окупантів, які їхали на автівці. ВIДЕО

Дрон-камікадзе українських захисників атакував російських загарбників, які пересувались на автомобілі. Окупанти намагались розвернутись на машині та втекти, однак безпілотник наздогнав росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.

Дивіться: Аерозвідка 71 ОЄБр виявила бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4146) дрони (4997)


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Топ коментарі
+20
Дронщику респект...
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13.11.2023 19:48 Відповісти
+9
і тому хто виклав відосік
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13.11.2023 20:04 Відповісти
+8
оце і є справжнє кіно "від першої особи".
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13.11.2023 20:01 Відповісти
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Дронщику респект...
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13.11.2023 19:48 Відповісти
і тому хто виклав відосік
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13.11.2023 20:04 Відповісти
оце і є справжнє кіно "від першої особи".
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13.11.2023 20:01 Відповісти
ехали бы на велосипеде никто не тронул бы
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13.11.2023 20:18 Відповісти
Не факт
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13.11.2023 20:29 Відповісти
давно неревірено - не допомагає. https://packaged-media.redd.it/4ml0ahzom10c1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1699909200&s=06057962e99e09d515fbdb9fb04e535d338d7020#t=0 Ні пишки , ні на велосипеді, https://packaged-media.redd.it/7plkdek1050c1/pb/m2-res_480p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1699905600&s=ad966361321d17e07fce5b13ab71bff1169b4972#t=0 ні на мотоциклі...
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13.11.2023 20:42 Відповісти
Кацапи від удару розлетілися на дрібні кусочки

наразі потрібні баночки , а не чорні пакети 😠
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13.11.2023 20:49 Відповісти
Оператори БПЛА атакували дроном окупантів, які їхали на автівці

Будуть знати, суки, як їхати на автівці!
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13.11.2023 21:03 Відповісти
Grim Reaper - utmost respect 😁
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13.11.2023 21:19 Відповісти
 
 