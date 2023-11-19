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19 026 19

Воїни 110 ОМБр ліквідували щонайменше 10 окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Українські FPV-дрони під пілотуванням бійців 110-ої окремої механізованої бригади ліквідували щонайменше 10 російських загарбників на Авдіївському напрямку. 

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти зафільмували наслідки прильоту по ангару зі схованою ворожою бронетехнікою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+11
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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19.11.2023 10:49
+11
Це просто кайф, зашкварені ванькИ.
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19.11.2023 10:54
+7
Навряд чи сам йося давидович осилює витягати концерти 24/7/12/365, без допомоги хору ім. алєксанрова йому не обійтися.
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19.11.2023 10:52
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19.11.2023 10:47 Відповісти
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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19.11.2023 10:49 Відповісти
👍
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19.11.2023 13:37 Відповісти
Навряд чи сам йося давидович осилює витягати концерти 24/7/12/365, без допомоги хору ім. алєксанрова йому не обійтися.
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19.11.2023 10:52 Відповісти
Це просто кайф, зашкварені ванькИ.
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19.11.2023 10:54 Відповісти
Вот вам ещё больше кайфа:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17y7sn8/ukrainian_47th_brigades_drone_strike_company/

Enjoy!
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19.11.2023 21:56 Відповісти
а один взагалі везунчик.
вже здох, а йому ще прилетіло, аж казан відлетів
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20.11.2023 10:26 Відповісти
Ювелірно РОСкАлолА 🙏 черемну коробку рашІсту.
Ми адабряєм😷
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19.11.2023 10:57 Відповісти
...накуа на "закочєнєлого" мертвого перевели *********?
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19.11.2023 11:45 Відповісти
Виглядав як ліг відпочити.
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19.11.2023 15:32 Відповісти
А навіщо було добивати вже дохлого рашиста? Чи то він так сонячну ванну приймав?
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19.11.2023 12:02 Відповісти
Бідний замерзав, йому допомогли зігрітися.
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19.11.2023 15:51 Відповісти
з дрона невидно чи він дохлий,на всяк випадок контрольний в голову не помішає.
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19.11.2023 16:29 Відповісти
Не на часi слідкувати за ним, дрони дорожчі за гранати
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19.11.2023 20:34 Відповісти
добавьте к гранате парафин, он добавит к осколочно-фугасному ещё и зажигательное поражающее действие
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19.11.2023 12:07 Відповісти
0.37 сек.
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19.11.2023 12:18 Відповісти
Московіти цього і шукали, аж в Україну вдерлися!
Слава Україні, вона їм ЦЕ надала!
***** на черзі!
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19.11.2023 17:05 Відповісти
Шикарная работа ЗСУ . Дай Боже , и завтра тоже !
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19.11.2023 21:24 Відповісти
 
 