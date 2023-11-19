Воїни 110 ОМБр ліквідували щонайменше 10 окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Українські FPV-дрони під пілотуванням бійців 110-ої окремої механізованої бригади ліквідували щонайменше 10 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.11.2023 10:49
+11 MsSkifia #566162
показати весь коментар19.11.2023 10:54
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар19.11.2023 10:52
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17y7sn8/ukrainian_47th_brigades_drone_strike_company/
Enjoy!
вже здох, а йому ще прилетіло, аж казан відлетів
Ми адабряєм😷
Слава Україні, вона їм ЦЕ надала!
***** на черзі!