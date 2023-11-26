УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4708 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 258 8

Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою. ВIДЕО

Під Авдіївкою мінометники 3-го механізованого батальйону 31-ої окремої механізованої бригади влучно відпрацювали по позиціях піхоти окупаційної армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як військові ЗСУ нищать окупантів на позиціях в одній із посадок.

Також дивіться: Українські захисники вистежили і атакували російську РСЗВ "Град", яка обстрілювала Херсон. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москальня понеслась шматочками до пекла
показати весь коментар
26.11.2023 17:53 Відповісти
Лежить боєць - не впорався з атакой...
показати весь коментар
26.11.2023 17:57 Відповісти
Так, ця війна така ж поворотна у світовій історії як і перша світова. У плані тактики. Хрін де сховаєшся, хрін підготуєш якийсь раптовий наступ. Усюди дрони, супутники - як на долоні. У наступній стадії участь людини на полі бою вже взагалі не потрібна. Будуть роботизованими піпіьками мірятися, а самі в монітори дивитися
показати весь коментар
26.11.2023 17:53 Відповісти
Це колишні шахтьйори, ми їх аднаразавимі кликали.
Якщо наділи зелену кастрюлю-жековську спєцовку і чорні чірівікі💀 г гг ггг Знач "ти" або комр для опаришів, або пацієнт проекту "Хачу жІть"
На відео-корм...
показати весь коментар
26.11.2023 17:55 Відповісти
Усі з білетами? Бо ліза-дохтур накабздона не пропустить!
показати весь коментар
26.11.2023 18:18 Відповісти
Їх вбивають,а вони лізуть...лишньохромосомне стадо...
показати весь коментар
26.11.2023 18:19 Відповісти
Сьогодні ЗСУ пройшли достойно день. Під снігом,холодом, стомлені, але не зломлені.
показати весь коментар
26.11.2023 19:29 Відповісти
Хробаки шевеляться...
показати весь коментар
26.11.2023 19:34 Відповісти
 
 