Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою. ВIДЕО

Під Авдіївкою мінометники 3-го механізованого батальйону 31-ої окремої механізованої бригади влучно відпрацювали по позиціях піхоти окупаційної армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як військові ЗСУ нищать окупантів на позиціях в одній із посадок.

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