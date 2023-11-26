Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою. ВIДЕО
Під Авдіївкою мінометники 3-го механізованого батальйону 31-ої окремої механізованої бригади влучно відпрацювали по позиціях піхоти окупаційної армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як військові ЗСУ нищать окупантів на позиціях в одній із посадок.
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Якщо наділи зелену кастрюлю-жековську спєцовку і чорні чірівікі💀 г гг ггг Знач "ти" або комр для опаришів, або пацієнт проекту "Хачу жІть"
На відео-корм...