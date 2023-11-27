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Прикордонники виявили і вразили спостережний пункт і бліндаж росіян. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили і вразили влучними скидами із дрона боєприпасів спостережний пункт і бліндаж росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення спостережного пункту і бліндажу росіян опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе знищив 5 ворожих танків. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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на білому сніжку хорошо видно де натоптали ці падлюки!!!!
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27.11.2023 18:46 Відповісти
 
 