Прикордонники виявили і вразили спостережний пункт і бліндаж росіян. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили і вразили влучними скидами із дрона боєприпасів спостережний пункт і бліндаж росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення спостережного пункту і бліндажу росіян опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Luk Viktor
показати весь коментар27.11.2023 18:46 Відповісти Мені подобається 2
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