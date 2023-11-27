Пограничники обнаружили и поразили наблюдательный пункт и блиндаж россиян. ВИДЕО

На Купянском направлении пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" обнаружили и поразили наблюдательный пункт и блиндаж россиян точными сбросами боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения наблюдательного пункта и блиндажа россиян опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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