Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР разом з десантом. ВIДЕО

Бійці 97-го батальйону 60-ої окремої механізованої бригади спільно з воїнами 21-ої окремої механізованої бригади в умовах поганої видимості влучно атакували FPV-дроном БТР противника разом з десантом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

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