Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР разом з десантом. ВIДЕО
Бійці 97-го батальйону 60-ої окремої механізованої бригади спільно з воїнами 21-ої окремої механізованої бригади в умовах поганої видимості влучно атакували FPV-дроном БТР противника разом з десантом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
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+22 Максім ХОЙ #398010
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