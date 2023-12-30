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Дрон-камікадзе влучає у ворожий БТР разом з десантом. ВIДЕО

Бійці 97-го батальйону 60-ої окремої механізованої бригади спільно з воїнами 21-ої окремої механізованої бригади в умовах поганої видимості влучно атакували FPV-дроном БТР противника разом з десантом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

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Автор: 

ліквідація (3924) БТР (279) 21 окрема механізована бригада (3)


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Топ коментарі
+22
Ці усі жертви на совісті путіна,від'їбіця від нас і люди перестануть гинути
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30.12.2023 16:20
+21
Фарш
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30.12.2023 16:15
+21
вєрнєтся Льошік папа,в целофановом пакетікє ... І будєт тєбє і мамє подарок ,от Дєда мороза
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30.12.2023 16:29
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30.12.2023 16:15 Відповісти
і "самовари"
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30.12.2023 16:31 Відповісти
Ето нєвєроятниє пріключєнія кацапоФ в СВО ......
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30.12.2023 16:18 Відповісти
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30.12.2023 16:19 Відповісти
вєрнєтся Льошік папа,в целофановом пакетікє ... І будєт тєбє і мамє подарок ,от Дєда мороза
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30.12.2023 16:29 Відповісти
Здравствуй, Дедушка-Мороз-Борода-Из-Ваты,

Ты подарки мне принес? Что в мешке? - Солдаты!

Достает большой пакет, Притаив насмешку:

- Вот твой папка, брат и дед.Только вперемешку.

Ну а мамке и сестре -каждой по Калине

С Новым Гойдом, путлоскот! Слава Украине!
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30.12.2023 19:33 Відповісти
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30.12.2023 16:44 Відповісти
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30.12.2023 16:53 Відповісти
Дарагой, дєдушка мароз, мой папа сєйчас на вайнє. Я нє очєнь за нім скучаю патамушта он випівал і васпітивал мєня да мамку рємньом і нагамі в живот. Мнє нє надо падарков, талька пусть єво задвухсотят і тагда ми паєдім на Новий год пєльмєнєй і паєдем в отпуск с маміним новим другам Ісламбєком.
Ваня с Варонєжа.
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30.12.2023 22:01 Відповісти
Ці усі жертви на совісті путіна,від'їбіця від нас і люди перестануть гинути
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30.12.2023 16:20 Відповісти
Кацапська провокація, щоб скомпрометувати перед партнерами. Їм насрати на своїх громадян.
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30.12.2023 16:31 Відповісти
Зараз підключать свого агента Гутеріша, і ухвалять резолюцію ООН.
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30.12.2023 16:51 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1740977900013375790 білгородська пєвєо типу "зємля-зємля"
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30.12.2023 16:56 Відповісти
земля-вземля
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30.12.2023 19:28 Відповісти
Вони кажуть: спочатку від нас відїбіться, - половина столиці на десятому році війни орківською мовою послуговуються, а з МП вийшло допіру коло 10%.
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31.12.2023 00:26 Відповісти
А Верховна Рада в енний раз приймає закони які з невеликими відмінностями зкопійовані з російських.
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31.12.2023 08:56 Відповісти
мальчики в белых трусиках
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30.12.2023 16:23 Відповісти
Черга за квартирами на Печерську поменшала.
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30.12.2023 16:31 Відповісти
дєсантнікі з Чухломи і Свіногорья не отримають зарплати за дєкабрь.
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30.12.2023 16:39 Відповісти
Такі чипурненьки сиділи, в біле вбралися, мабуть на бал їхали
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30.12.2023 17:29 Відповісти
ще морду свою паскудну відвертає від камери дрона ...
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30.12.2023 17:35 Відповісти
дивовижні пригоди росіян в Україні, друга серія - різдвяна прогулянка
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30.12.2023 17:46 Відповісти
Улыбнитесь сейчас вылетит птичка..
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30.12.2023 17:54 Відповісти
удачно ета йа зашол..
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30.12.2023 18:11 Відповісти
В туманє йщли... Іжачки)
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30.12.2023 19:30 Відповісти
"...За туманом нічого не видно, за туманом
Нічого ой не видно!.."
(с)
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30.12.2023 19:35 Відповісти
как і ти сраная троляра , брись атсюда навсєгда
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30.12.2023 21:23 Відповісти
Вийшов їжачок з туману ...
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02.01.2024 10:19 Відповісти
 
 