Дрон-камикадзе попадает во вражеский БТР с десантом. ВИДЕО

Бойцы 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады совместно с воинами 21-й отдельной механизированной бригады в условиях плохой видимости метко атаковали FPV-дроном БТР противника вместе с десантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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