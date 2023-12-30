Дрон-камикадзе попадает во вражеский БТР с десантом. ВИДЕО
Бойцы 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады совместно с воинами 21-й отдельной механизированной бригады в условиях плохой видимости метко атаковали FPV-дроном БТР противника вместе с десантом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
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