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Момент ліквідації російського загарбника у полі під Авдіївкою. ВIДЕО

Ударний дрон-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади атакував російського солдата у полі під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни ЗСУ в районі Урожайного відбили ворожий штурм дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) дрони (4695) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+39
Валера, я тоже сдаю, и еще сотни тысяч людей сдают. Давай пусть солдаты на фронте сами разбираются на что тратить эти дроны.
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21.01.2024 16:12
+36
Один вбитий загарбник , може знищити 10- ь наших хлопців ,
тому не потрібно шкодувати дрона , бо я теж здаю гроші на дрони 😠
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21.01.2024 16:11
+33
Супер! Супер! Надо бы ещё около 100 тысяч подобных дронов где-то достать - и тогда через месяцок можно будет смело наступать, по пустому пространству.. )
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21.01.2024 16:00
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Ванюшка взяв останнє пенальті в житті....
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21.01.2024 23:22 Відповісти
воротар що треба
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21.01.2024 23:44 Відповісти
скільки з нього мотлоху розлетілося
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21.01.2024 23:45 Відповісти
Мені завжди подобається дивитися, як парує свіже pyzкє піgapcьке мнясо!

💣🐖💣🐖💣🐖💣🐖💣
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21.01.2024 23:58 Відповісти
Та й вже!
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22.01.2024 09:24 Відповісти
Удар по воротам. Г-О-О-О-Л!!!
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22.01.2024 09:30 Відповісти
Самоубился об наш дрон. Как будто ждал этого момента. Лучше бы застрелился и не тратил нашу боевую технику на себя любимого.
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22.01.2024 11:23 Відповісти
Приекрасно все - главный говный герой, режисерская работа оператора дрона, музыкальное сопровождение! 👍
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22.01.2024 13:14 Відповісти
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