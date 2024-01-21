Момент ліквідації російського загарбника у полі під Авдіївкою. ВIДЕО
Ударний дрон-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади атакував російського солдата у полі під Авдіївкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+39 Oleg K #525841
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+36 Amber
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+33 Anders Steiberg #582767
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главныйговный герой, режисерская работа оператора дрона, музыкальное сопровождение! 👍