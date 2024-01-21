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Момент ликвидации российского захватчика в поле под Авдеевкой. ВИДЕО

Ударный дрон-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады атаковал русского солдата в поле под Авдеевкой.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) дроны (3912) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+39
Валера, я тоже сдаю, и еще сотни тысяч людей сдают. Давай пусть солдаты на фронте сами разбираются на что тратить эти дроны.
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21.01.2024 16:12
+36
Один вбитий загарбник , може знищити 10- ь наших хлопців ,
тому не потрібно шкодувати дрона , бо я теж здаю гроші на дрони 😠
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21.01.2024 16:11
+33
Супер! Супер! Надо бы ещё около 100 тысяч подобных дронов где-то достать - и тогда через месяцок можно будет смело наступать, по пустому пространству.. )
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21.01.2024 16:00
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Ванюшка взяв останнє пенальті в житті....
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21.01.2024 23:22 Ответить
воротар що треба
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21.01.2024 23:44 Ответить
скільки з нього мотлоху розлетілося
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21.01.2024 23:45 Ответить
Мені завжди подобається дивитися, як парує свіже pyzкє піgapcьке мнясо!

💣🐖💣🐖💣🐖💣🐖💣
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21.01.2024 23:58 Ответить
Та й вже!
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22.01.2024 09:24 Ответить
Удар по воротам. Г-О-О-О-Л!!!
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22.01.2024 09:30 Ответить
Самоубился об наш дрон. Как будто ждал этого момента. Лучше бы застрелился и не тратил нашу боевую технику на себя любимого.
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22.01.2024 11:23 Ответить
Приекрасно все - главный говный герой, режисерская работа оператора дрона, музыкальное сопровождение! 👍
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22.01.2024 13:14 Ответить
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