Момент ликвидации российского захватчика в поле под Авдеевкой. ВИДЕО
Ударный дрон-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады атаковал русского солдата в поле под Авдеевкой.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+39 Oleg K #525841
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главныйговный герой, режисерская работа оператора дрона, музыкальное сопровождение! 👍