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Украинские защитники ликвидировали семерых оккупантов с помощью сбросов и кассетных боеприпасов. ВИДЕО

Аэроразведчики и артиллеристы 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны Киева поразили личный состав противника с помощью сбросов и кассетных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Оккупант не смог убежать от украинского дрона и подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+13
Касета красиво лягла.....
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21.01.2024 11:53
+7
ого, який спостережливий, тобі в розвідку потрібно, а не лежати під диваном.
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21.01.2024 12:38
+5
Красівоє.
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21.01.2024 11:56
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Касета красиво лягла.....
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21.01.2024 11:53 Ответить
Красівоє.
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21.01.2024 11:56 Ответить
І касета лягла і орки лягли
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21.01.2024 11:58 Ответить
Автори відео нас що за дебілів мають? Нічого що на відео літо? Для чого нас годувати півгодичними відосіками?
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21.01.2024 12:19 Ответить
ого, який спостережливий, тобі в розвідку потрібно, а не лежати під диваном.
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21.01.2024 12:38 Ответить
Де ти там літо побачив? То відос здрона глюканув трохи з контрастом! Так буває...
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21.01.2024 20:39 Ответить
Захист України, не можливо відкласти, як це постійно робить Стефанчук з корнієнком щодо нормативних актів з МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ, бо це НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, яку привладні з 2019 року саботували!!
Результати рішень, прийнятих урядовцями Гончарука і ШмигалЯ разом з купою ДержСекретарів, - цьому приклад!! Матеріалів, для роботи СБУ ДБР і ГенПрокуратури, більше ніж ДОСТАТНЬО! Саботування положень, зокрема, ЗаконуУкраїни «Про мобілізацію та мобпідготовку», достатньо!!
Західні Партнери з дипломатами, знають набагато більше!
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21.01.2024 13:01 Ответить
на відео літо? в футболках
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21.01.2024 13:12 Ответить
да - если хочешь свежего, у тебя есть варианты...!
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21.01.2024 14:04 Ответить
іди зніми свіжіше, ми подивимись.
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21.01.2024 16:20 Ответить
Касетв з накабздоном чи хіром олександрова?
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21.01.2024 17:43 Ответить
 
 