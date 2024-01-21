Украинские защитники ликвидировали семерых оккупантов с помощью сбросов и кассетных боеприпасов. ВИДЕО

Аэроразведчики и артиллеристы 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны Киева поразили личный состав противника с помощью сбросов и кассетных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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