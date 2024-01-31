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Новини Відео Війна
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Розгром українськими дронами російської танковоі колони під Новомихайлівкою. ВIДЕО

Воїни 72-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм та знищили 6 танків, 5 МТЛБ, 1 БМП окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 46 ОАеМБр FPV-дронами знищили два російські танки біля Мар’їнки. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) штурм (236) 72 окрема механізована бригада (242) БМП (413)


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Топ коментарі
+32
Дякую, Воїни! Після такого відео багато хто в Україні буде спати с посмішкої і сни будуть добрі та теплі. Най бережуть вас усі святі!
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31.01.2024 22:50
+30
Наступать на 72-ку, це все одно що цілуватись з коброю...
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31.01.2024 22:49
+18
одні наступають, кладуть свої молоді життя, а зелені морди крадуть і мародерять коли той шашлик поперек горла стане ?
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31.01.2024 23:00
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Наступать на 72-ку, це все одно що цілуватись з коброю...
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31.01.2024 22:49 Відповісти
Епічнєнько !
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31.01.2024 23:25 Відповісти
Дякую, Воїни! Після такого відео багато хто в Україні буде спати с посмішкої і сни будуть добрі та теплі. Най бережуть вас усі святі!
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31.01.2024 22:50 Відповісти
Ну хоть зiгрiлись лаптємордi
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31.01.2024 22:53 Відповісти
Дуже вражаюче... кіно
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31.01.2024 22:53 Відповісти
Гарно так.
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31.01.2024 22:55 Відповісти
одні наступають, кладуть свої молоді життя, а зелені морди крадуть і мародерять коли той шашлик поперек горла стане ?
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31.01.2024 23:00 Відповісти
Десь саме так працюють нові легкі бомби SDB. Реактивний двигун піднімає її на висоту і потім від'єднується. Бомба викидає крильця і бере рухому ціль навіть на відстані 100 км. Ну як потужний дрон.
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31.01.2024 23:11 Відповісти
Найкраще кіно -- як наші Козаки нищать ворога!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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31.01.2024 23:11 Відповісти
Лемінги... невже бур'ятам нічим подрочити?Уроди, навіть наших пісень не знають...
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31.01.2024 23:20 Відповісти
Чому російські свинособаки абсолютно не цінують своє життя?
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31.01.2024 23:27 Відповісти
Яка краса!!!
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31.01.2024 23:34 Відповісти
Я не пригадаю, яка тут наволоч гнала бочку на https://t.me/s/dragonspech письменника і блогера в цивільному житті, а потім з березня 22р. пілота БПЛА в 72-ій бригаді Чорних Запорожців, а нині сержанта ЗСУ, інструктора учбового центру пілотів БПЛА ЗСУ Дмитра Каленчука-Вовнянка ? Наволоч то була, бо знає, що його логін "Печера Дракона" відноситься до порохботських...

А це ж його учні скоріш за все, нищили цю колону! Його забрали в учбовий центр, бо в нього було вже з десяток підготовлених пілотів в самій бригаді!
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31.01.2024 23:43 Відповісти
Это об этом пополнении техникой была инфа?
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31.01.2024 23:47 Відповісти
Мда, веселий 3,14Здороіз кацапам зробили.
Молодці хлопці!
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01.02.2024 03:56 Відповісти
Чорні запорожці влаштували оркам крематорій в чистому полі!!!! М-да, навіть по мірках Другої світової це великий розгром!!!
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01.02.2024 07:06 Відповісти
Хіба це відбили штурм, це роз'їб.. рознесли в друзки козломордих.
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01.02.2024 07:06 Відповісти
Чи є ще питання про ефективність безпілотників? Особливо питання до рєзніковояйцевих зелених підарів.
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01.02.2024 09:46 Відповісти
Класс. Мені подобається як воно горить.
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01.02.2024 09:59 Відповісти
вань а вань а ты стиральную машину в Украине видел..... НЕТ, ТОЛЬКО ВСПЫШКУ И АД!
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01.02.2024 17:08 Відповісти
 
 