Розгром українськими дронами російської танковоі колони під Новомихайлівкою. ВIДЕО
Воїни 72-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм та знищили 6 танків, 5 МТЛБ, 1 БМП окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+32 Evgeny N
показати весь коментар31.01.2024 22:50
+30 Andrew Moon
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показати весь коментар31.01.2024 23:00
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А це ж його учні скоріш за все, нищили цю колону! Його забрали в учбовий центр, бо в нього було вже з десяток підготовлених пілотів в самій бригаді!
Молодці хлопці!