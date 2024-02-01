УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6724 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 341 5

Бойова робота спецпризначенців 12-го загону на запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота бійців 12-го загону спецпризначення на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі понад три десятки успішних атак на ворожі об'єкти та технік за допомогою дронів-камікадзе та скидів боєприпасів. Українські воїни знищили ворожі укріплення, бронетехніку, артилерійські установки, засоби РЕБ та зв'язку. 

Також дивіться: Бійці ССО скоригували вогонь "HIMARS" по ворожому екіпажу БпАК "ZALA". ВIДЕО

Дивіться: Спецпризначенці на Запорізькому напрямку знищили два опорні пункти ворога та встановили там синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Запорізька область (3608) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава !!!
показати весь коментар
01.02.2024 13:18 Відповісти
Так ото ш! 👍
показати весь коментар
01.02.2024 14:42 Відповісти
Щира подяка 12-й!
показати весь коментар
01.02.2024 13:26 Відповісти
молодці! Респект!
показати весь коментар
01.02.2024 14:16 Відповісти
рашисти, це вам -потерь нет (конашенков) і санитарные потери (*****). Слава ЗСУ!
показати весь коментар
01.02.2024 14:44 Відповісти
 
 