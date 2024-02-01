Бойова робота спецпризначенців 12-го загону на запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота бійців 12-го загону спецпризначення на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі понад три десятки успішних атак на ворожі об'єкти та технік за допомогою дронів-камікадзе та скидів боєприпасів. Українські воїни знищили ворожі укріплення, бронетехніку, артилерійські установки, засоби РЕБ та зв'язку.

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