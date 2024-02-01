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Боевая работа спецназовцев 12-го отряда на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа бойцов 12-го отряда спецназначения на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - более трех десятков успешных атак на вражеские объекты и технику с помощью дронов-камикадзе и сбросов боеприпасов. Украинские воины уничтожили вражеские укрепления, бронетехнику, артиллерийские установки, средства РЭБ и связи.

Смотрите также: Спецназовцы на Запорожском направлении уничтожили два опорных пункта врага и установили там сине-желтый флаг. ВИДЕО

Также смотрите: Нацгвардейцы сорвали штурм оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Запорожская область (3079) дроны (3912)


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Героям слава !!!
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01.02.2024 13:18 Ответить
Так ото ш! 👍
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01.02.2024 14:42 Ответить
Щира подяка 12-й!
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01.02.2024 13:26 Ответить
молодці! Респект!
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01.02.2024 14:16 Ответить
рашисти, це вам -потерь нет (конашенков) і санитарные потери (*****). Слава ЗСУ!
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01.02.2024 14:44 Ответить
 
 