Боевая работа спецназовцев 12-го отряда на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа бойцов 12-го отряда спецназначения на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - более трех десятков успешных атак на вражеские объекты и технику с помощью дронов-камикадзе и сбросов боеприпасов. Украинские воины уничтожили вражеские укрепления, бронетехнику, артиллерийские установки, средства РЭБ и связи.

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