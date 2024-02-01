"Приголомшливий вміст": YouTube заблокував рекламу відео журналіста Ніколова та Шабуніна про Залужного і Єрмака. ВIДЕО

YouTube вирішив, що розмова журналіста Юрія Ніколова та голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна про Залужного і Єрмака має "приголомшливий вміст" та заблокував рекламу ролика.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Шок-контент! Ютуб заблокував рекламу нашого відео з Шабуніним про Залужного і Єрмака! Дивіться поки саме відео не знесли вороги!))))

Насправді я не знаю чим ми так приголомшили Ютуб, але фак на ліцо. Тобто на скріні))", - прокоментував інцидент журналіст.

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