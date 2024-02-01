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"Приголомшливий вміст": YouTube заблокував рекламу відео журналіста Ніколова та Шабуніна про Залужного і Єрмака. ВIДЕО

YouTube вирішив, що розмова журналіста Юрія Ніколова та голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна про Залужного і Єрмака має "приголомшливий вміст" та заблокував рекламу ролика.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Шок-контент! Ютуб заблокував рекламу нашого відео з Шабуніним про Залужного і Єрмака! Дивіться поки саме відео не знесли вороги!))))

Насправді я не знаю чим ми так приголомшили Ютуб, але фак на ліцо. Тобто на скріні))", - прокоментував інцидент журналіст.

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YouTube заблокував рекламу відео інтерв'ю з журналістом Ніколовим про Залужного і Єрмака

Пост Юрія Ніколова

Автор: 

YouTube (234) Шабунін Віталій (534) Юрій Ніколов (101) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+34
Все правильно заборонили! Якщо хтось із 73% недайбоже випадково після перегляду марафону подивиться це, або подібне відео, він не тільки буде приголомшений, а ще й ********! Мізки Вміст голів цих людей треба оберігати, а то ще проголосують за когось іншого крім Зє наступного разу.
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01.02.2024 19:26
+30
Яка влада, такий і "джохер".
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01.02.2024 19:38
+28
Якшо на убій, то пора вже вбивати. Клієнт созрєл.
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01.02.2024 19:40
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На я4ому каналі відео?
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01.02.2024 19:24 Відповісти
На ютубі. Заходимо, дивимось, ставимо лайки-вподобайки, чим допоможемо поширювати це відео.

"Зеленський хоче звільнити Залужного. А як щодо Татарова і Єрмака? | Шабунін + Ніколов"

https://www.youtube.com/watch?v=-GnnagKKdg4
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01.02.2024 20:32 Відповісти
https://www.youtube.com/@antac_ukraine https://www.youtube.com/@antac_ukraine

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01.02.2024 20:34 Відповісти
ТиТруба завше така впєчатлітєльна! Така раніма!
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01.02.2024 19:26 Відповісти
дА ЭТО ЕРМАКИ С ЗЕЛЕНСКИМИ НАЧАЛИ ЗАВАЛИВАТЬ ГАВН-ТУБ ЖАЛОБАМИ... а ТЕ ПОЦЫ ЛЮБЯТ ВСЁ БАНИТЬ
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01.02.2024 19:37 Відповісти
У них для цього вже є спеціальний мінстр-бройлєр.
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01.02.2024 23:10 Відповісти
Это бан по жалобе. Ботоферма Подоляка в деле.
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01.02.2024 19:53 Відповісти
Все правильно заборонили! Якщо хтось із 73% недайбоже випадково після перегляду марафону подивиться це, або подібне відео, він не тільки буде приголомшений, а ще й ********! Мізки Вміст голів цих людей треба оберігати, а то ще проголосують за когось іншого крім Зє наступного разу.
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01.02.2024 19:26 Відповісти
+ +
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01.02.2024 19:31 Відповісти
😁
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01.02.2024 21:16 Відповісти
Господи, ну що то за журналіст, який так безграмотно пише? Чи вивчав він граматику в школі? Соромно читати
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01.02.2024 19:29 Відповісти
Якщо про "фак на ліцо" то гра слів і стьоб
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01.02.2024 20:29 Відповісти
Я встигла подивитись. Вони сказали, що люди, близькі до Залужного, можуть бути замазані в корупційних схемах
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01.02.2024 19:30 Відповісти
Це про Резнікова?
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01.02.2024 19:46 Відповісти
Так нахабно брехати можуть тільки роZіянки фhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%81 Ё дорови.
Відео:

https://www.youtube.com/watch?v=-GnnagKKdg4

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01.02.2024 20:39 Відповісти
Тітко, ти розпалюєш міжнаціональну ворожнечу, тобі моє прізвище не подобається? Ти не охрініла? А може я - дружина нашого міністра цифрової трансформації? Не спало таке на думку?
І молодець, що дала посилання, нехай всі послухають, що Шабунін і Ніколов кажуть про деяких високопосадовців ЗСУ, наближених до Залужного. Тільки більшість коментаторів ЦН не здатні зробити об'єктивні висновки і завжди топлять за "наших". В 2019 році тут все було просякнуто радістю, що Зеля випхнув Пороха, а тепер, як почитаєш коменти, так і не зрозуміло, звідки ж взялися 73%. Хоч би один коментатор чесно би зізнався, що "зелена" пропаганда просто розвела їх, як лохів у 2019.
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01.02.2024 22:39 Відповісти
У нас ще є і заступник Єрмака антимайданівець Татаров.
Він такий самий українець, як і ти, племінниця.

Які конкретно прізвища наближених до Залужного названі у відео?
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01.02.2024 22:52 Відповісти
Прочитай етимологічний словник
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/26136/file.pdf
Українські прізвища на -ів були насильно русифіковани за допомогою закінчення -ов. Дискримінувати людину за прізвищем - це показувати себе тупішою за Фаріон.
Що стосується відео, то я їх регулярно слухаю, і вони постійно кажуть, що: "ми не хочемо називати прізвища без особливої потреби, ми просто хочемо, щоб в міноборони навели лад"
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01.02.2024 23:13 Відповісти
Залужний НЕ в міноборони. Міноборони очолює Умеров.
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01.02.2024 23:38 Відповісти
пані анна не ображайте будь ласка фаріон --- вона на третій позиції --- перед нею дядя надя савченко та манька безугла
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02.02.2024 06:42 Відповісти
Так, у міністра цирку хвьодорова є дружина. Але вона - Анастасія Володимирівна, якщо "вікі" не обманює
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02.02.2024 08:23 Відповісти
Вона не бреше. Ніколов говорив про полковника із забезпечення Козловського, який окешив 170млн. корупційних грн. з банкоматів. Цей полковник з парафії Залужного, знаходиться у його лінійці підпорядкуаання, досі не звільнений і не притягнутий до відповідальності
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02.02.2024 18:22 Відповісти
На моє питання про конкретні прізвища вона відповіла про міністерство оборони.

"Що стосується відео, то я їх регулярно слухаю, і вони постійно кажуть, що: "ми не хочемо називати прізвища без особливої потреби, ми просто хочемо, щоб в міноборони навели лад"."
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02.02.2024 19:02 Відповісти
Умеров може звільнити Залужного, командуючого ССО Хоренка, а Козловського звільнити не може?

"Під час широкомасштабного вторгнення низка фірм отримувала гроші від Міноборони, після чого перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн."

https://yvu.com.ua/na-harchuvanni-dlya-zsu-polkovnyk-oleksandr-kozlovskyj-zarobyv-170-mln-dlya-svoyeyi-rodyny/
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02.02.2024 19:07 Відповісти
Знайомтесь - це Джокер одразу видно, що в ОПУ добре годують!
Ось так виглядає Джокер, який веде канал @joker_ukr. Кравець Роман Александрович з Дніпра, працював на Корбана, а тепер на ОПУ, балотувався від СН, мочить за гроші
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01.02.2024 19:31 Відповісти
в ОПа годують мівіною на "убой"?
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01.02.2024 19:32 Відповісти
Якшо на убій, то пора вже вбивати. Клієнт созрєл.
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01.02.2024 19:40 Відповісти
Навіть пєрєзрєл!
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01.02.2024 19:49 Відповісти
В АП для своїх Мівіна з золотою лапшою.
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01.02.2024 19:52 Відповісти
Зараз Єрмаківські холуї разганяють
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01.02.2024 19:32 Відповісти
Яка влада, такий і "джохер".
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01.02.2024 19:38 Відповісти
3.14дор - він і в Африці 3.14дор!!!
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01.02.2024 19:40 Відповісти
А якщо працює на подоляка, то 3,14дор у десятому степені!
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01.02.2024 19:52 Відповісти
Там всі ЗБОЧЕНЦІ! У всіх рожі жінободібні - люська підполковником, Падальляк , дерьмак ,&балошвилли ……
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01.02.2024 20:33 Відповісти
Мало того, що вони збоченці, так вони ще й агенти рашки! Збочення - то просто прикриття!
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01.02.2024 20:42 Відповісти
Якось так дивно виходить.. ті що брехали людям, що війни не буде і нема чого підтримувати армію, а саме єрмаки… їх президент зе нікого не звільнив. Єрмака, якого вся Україна ненавидить , тягає за собою всюди. Мало того дозволяє йому тявкати на генерала Залужного, на якого всі ми молимся. Як це розуміти? Скільки Україні коштують помилки Зе? І чи це помилки? Чи зумисна здача України.
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01.02.2024 20:29 Відповісти
А що Ви хотіли, щоб він до того списку на звільнення додав і себе?
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01.02.2024 20:36 Відповісти
Без знака запитання‼️ЗеИУДА вибачався тільки перед Кадиркіним ! За ШАШЛИКІ кроваві ніколи
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01.02.2024 20:36 Відповісти
Вже давно має бути зрозуміло ВСІМ, що це не помилки ze, це планомірне виконання оманського плану по винищенню України!
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01.02.2024 21:21 Відповісти
через декілька років про нього ніхто не згадає, а він переїде жити у Тоскану. Або у Каталонію. Там збереться весь непотріб.
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01.02.2024 19:49 Відповісти
Воно дєвачька, чи мальчік?
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01.02.2024 19:49 Відповісти
аааа....вот ты какой.Джокер .Глаза,сам взгляд не приятный...пухлый.Може фото не вдале....якийсь женственный чи шо....На мою бившу тьощу похожий))))
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01.02.2024 20:00 Відповісти
якщо познайомити з безуглою, то красіві дєті можуть бути.
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01.02.2024 20:13 Відповісти
Воно не по девочках , а безмозгла ойму тези скидає
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01.02.2024 20:38 Відповісти
так, "зелєнь" дійсно проголомшило!
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01.02.2024 19:34 Відповісти
Боже ж ти мій, який же цей YouTube чувствітєльний!
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01.02.2024 19:38 Відповісти
Я їх розумію. "Криваві" Єрмак та Татаров і Шабунін як зомбі виглядає.
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01.02.2024 19:39 Відповісти
це того шо їрмака та зелю не можна критикувати в ютубах. ви шо там не поняли ? Чи простий нарід за дурнів маєте ? Ну не можна, то й неможна ! Підкоріться *****. Самі не знаєте , проти якої світової сили йдете. Анунаки ж в вас в порох зітруть
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01.02.2024 19:39 Відповісти
жабогадюкінг.
Інколи цікаво поспостерігати. Ну, якщо вже аж дуже зацікавлять рекламою. Але поки що - ні.
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01.02.2024 19:40 Відповісти
..розберися спочатку, шо і як воно працює, чи корисний лошара чи терпіла на зряплаті
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01.02.2024 19:51 Відповісти
До чого тут Youtube? Youtube це автоматична система (програма), яка просто реагує на скарги, коли їх стає аж надто багато. А щоб штучно створити ситуацію, коли Youtube заблокує доступ до контенту, треба мати багато ботів чи тролів, які раптом починають завалювати Youtube скаргами на конкретне відео з позначкою "Приголомшливий вміст". І все, через певний час система Youtube автоматично блокує те відео, яке не хоче бачити зеленський та єрмак. Так само робить москалота, коли їй треба забанити про-український контент чи то на фейсбуці чи то на Youtube. Це примітивна технологія атаки на інформацію, яку не хоче бачити кремлівська влада на Мацквє чи слуги кремля в ОП.
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01.02.2024 19:44 Відповісти
Якщо це правда,то автори відео подадуть апеляцію і ютуб розблокує це відео без проблем,якщо порушень не має і це тупо автоматичне блокування без участі модераторів
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01.02.2024 19:49 Відповісти
Так и будет, но такие вещи лучшее доказательство что ОПа использует ботню. Хотя это было ясно еще в 22 году когда они под шумок выпиливали десятками патриотические каналы и юзеров везде.
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01.02.2024 19:51 Відповісти
навіть тут, на цензорі, так було і 2019-му, і в 2018-му, і ще раніше. Боти-порохофоби прямо лютувати. Але в 2020-му адміни цензора, до їх чесноти, почали таких вичищати...
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01.02.2024 19:57 Відповісти
А якщо відео не відновлять це буде означати що вони порушили правила і забанили за діло?
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01.02.2024 20:10 Відповісти
колись така система була і на цензорі: при набранні деякої кількості дизлайків комент "йшов в спам", незалежно від того, чи спамився він тобою, чи ні. Зараз така система діє на "Динамо Київ від Шурика", і не тільки.
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01.02.2024 19:54 Відповісти
Так, колись на Цензорі діяла така система.
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01.02.2024 19:59 Відповісти
Вона залишилась. Я там постійно. В три добовому. А декілька акків навіть в перманенті.
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01.02.2024 20:12 Відповісти
А куди вона ділась?
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01.02.2024 20:12 Відповісти
В соцмережах розпочалась травля Головкома. Так само колись (і досі) травили Порошенка
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01.02.2024 19:49 Відповісти
Про Порошенко тоже гнали пургу
Дескать - пьет
Интересно - кого из родных УБИЛ Валерий Федорович Залужный?
По версии этих скотов
Больше всего я боюсь ,что ОП с помощью ФСБ РФ
Организуют неожиданную смерть Залужного
Там такие мастера по этой части
Помните депутата Полякова и его совершенно неожиданную смерть
После КРИТИКИ ЗЕЛЕНСКОГО
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01.02.2024 19:57 Відповісти
Ізябель Хуршудян, авторка брехливої статті в WP, що Залужний нібито вимагав 500 тис мобілізованих, а Зельць йому відмовив, раніше написала маячню, що Червінський планував підрив Північного потоку-2. Єрмачку пригоріло, що іноземна преса висвітлила їх хуцпу, і він замовив статєйку
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01.02.2024 20:06 Відповісти
А я боюся іншого - що Зеленський вб'є Єрмака а повісить все на Порошенко!! І ніхто не здогадається!
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01.02.2024 20:10 Відповісти
Шо?
Вова никогда не убьет своего любовника
В среде гомосексуалистлв трудно найти постоянного партнера
А тут такая удача!
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01.02.2024 20:20 Відповісти
Їх, блакитних, не зрозуміти. Колись була новина, що один вбив другого із-за ревнощів.
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01.02.2024 20:46 Відповісти
Ви як вчорашня - кого убіл. Свого помічника майора, ето раз. А взагалі купа коментів, що це саме він просрав оборону півдня, розмінував Чонгар і інші проступки. Хіба ви не знаєте наших зелебобиків? - вони повірять у будь-яку фігню.
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01.02.2024 20:11 Відповісти
Обычный страйк от ботофермы. Пишите в поддержку.
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01.02.2024 19:50 Відповісти
Треба створити власий український кнал
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01.02.2024 19:50 Відповісти
В шапіто екстренноє мочєіспусканіє. Коллєктівноє.
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Пробували давно.
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01.02.2024 20:15 Відповісти
Хтось в ОП знову ріденько обісравсі!
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01.02.2024 19:56 Відповісти
Люди дуже публічно задають питання "коли буде звільнений єрмак з татаровим?" і дивиються блокуванню.
На фоні історії хлопаки, котрий накатав заяву до СБУ на Щеневтіка - легко відбулися.
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01.02.2024 19:59 Відповісти
А хіба вони вже сидять?
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01.02.2024 20:37 Відповісти
Фак на лицо
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01.02.2024 20:01 Відповісти
Довгі руки Кварталу дотяглися вже і до сюди!!
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01.02.2024 20:03 Відповісти
Подивився на Youtube. Тільки що.
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01.02.2024 20:07 Відповісти
відео не заблоковане, в новині ж йдеться що заблокували рекламу відео
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01.02.2024 20:20 Відповісти
А я не про рекламу, а про те, що вороги ще не заблокували саме відео.
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01.02.2024 20:49 Відповісти
Натравили ботів, блокування автоматичне.... комусь дуже неподобається контент..
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01.02.2024 20:26 Відповісти
Правда - очі коле !!
Усе інше, то від ОПУ … і єрмака
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01.02.2024 20:33 Відповісти
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01.02.2024 20:34 Відповісти
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01.02.2024 20:35 Відповісти
Депутати хочуть зібрати всі дані на українців без згоди
https://www.youtube.com/watch?v=LHdkMyTOKpA&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=LHdkMyTOKpA&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0

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01.02.2024 20:34 Відповісти
Набивають собі ціну. Шибуніну після того як дефілював (до виборів) разом з Богданом по всіх правоохоронних інстанціях держави і займався диффамацією українців віри немає жодної. Згадка про його хитру морду зразу ж викликає відразу. Ці двоє про Кірюшу, теж знатного воєнного мародера, цей дует що небудь говорив ?
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01.02.2024 21:23 Відповісти
Пам'ятаю, що на початку повномасштабної війни, на деякий час, кудись пропав Ермак і я подумав, що може збіг до росіян, або заарештований..Чекав, що Зеленський вибачіться перед народом за шашлики, недооцінку можливості війни, за те що окружив себе подонками, аферістами, покидьками. Але чудес не буває! Оточення таке як він сам і він його сформував. Так що готуйтеся, ще " посміємося" шанувальники зеленої команди.
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01.02.2024 21:32 Відповісти
в принципі реакція суспільства на звільнення Залужного вже відома,давайте перевірим реакцію суспільства на звільнення Єрмака.зеля накладе кирпичів в шаровари.
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01.02.2024 21:36 Відповісти
Вже давним давно ясно що ютуб то кончена прокацапська кантора.
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01.02.2024 21:39 Відповісти
те что? кликнуть лень?? вот тебе в ютюбе:https://www.youtube.com/watch?v=-GnnagKKdg4&t=2379s но ты будеш тут желчь выливать но не кликнеш на ютюб!! вот тебе моё мнение(которое разумеется тебе и нафиг не нужно)

лайк,шер,колокольчик,комент!(смысл этого видео) а в целом как говорится:обо всём и ни о чём. сошлись безупречный журналист и ,,образцовый"антикоррупционер,а присмотреться то как обычно жабогадюкинг обыкновенный!
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01.02.2024 21:53 Відповісти
З нездійсненного: включаю ТВ і бачу Зе, який говорить: "Я стомився і йду разом з єрмаком. Передаю владу військовим і В. Залужному". Ось це був би вчинок
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01.02.2024 21:43 Відповісти
лайк,шер,колокольчик,комент!(смысл этого видео) а в целом как говорится:обо всём и ни о чём. сошлись безупречный журналист и ,,образцовый"антикоррупционер,а присмотреться то как обычно жабогадюкинг обыкновенный!
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01.02.2024 21:47 Відповісти
Хіба не ви привели до вдлади Зе і всю команду злодіїв? Зараз ви також допомогаєте убрати Залужного. Ви що не зрозуміли хто стоїть проти вас проти?
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01.02.2024 22:49 Відповісти
Дякую хлопці!
Отримав велике задоволення слухаючи вас. Є надія, що ми вистоїмо!
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01.02.2024 23:17 Відповісти
Неудивительно. В Google и Youtube политической цензуры больше чем в КНДР.
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01.02.2024 23:44 Відповісти
сірожа лещенко кожного дня в ютубі гадить на мого ПРЕЗИДЕНТА ПОРОХА цей гандон сирожа ********** до того що ПОРОХ ВИНЕН в тому що вовочка мусить зняти з посади ЗАЛУЖНОГО ---я написав срожі в коментах щоб він перед кожним стрімом полоскав свій зелений робочий рот хлоркою для дезінфекції ютуба ---і ютуб таки написав мені попередження що я загрожую лещенку . я навпаки бажаю йому здоровья ненадовго і таки совітую полоскати рот хлоркою на стакан води десять таблеток якраз його доза
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02.02.2024 06:54 Відповісти
 
 