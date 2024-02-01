"Потрясающее содержимое": YouTube заблокировал рекламу видео журналиста Николова и Шабунина о Залужном и Ермаке. ВИДЕО
YouTube решил, что разговор журналиста Юрия Николова и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о Залужном и Ермаке имеет "потрясающее содержание" и заблокировал рекламу ролика.
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Шок-контент! Ютуб заблокировал рекламу нашего видео с Шабуниным о Залужном и Ермаке! Смотрите пока само видео не снесли враги!))))
На самом деле я не знаю, чем мы так ошеломили Ютуб, но фак на лицо. То есть на скрине))", - прокомментировал инцидент журналист.
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"Зеленський хоче звільнити Залужного. А як щодо Татарова і Єрмака? | Шабунін + Ніколов"
https://www.youtube.com/watch?v=-GnnagKKdg4
МізкиВміст голів цих людей треба оберігати, а то ще проголосують за когось іншого крім Зє наступного разу.
Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=-GnnagKKdg4
І молодець, що дала посилання, нехай всі послухають, що Шабунін і Ніколов кажуть про деяких високопосадовців ЗСУ, наближених до Залужного. Тільки більшість коментаторів ЦН не здатні зробити об'єктивні висновки і завжди топлять за "наших". В 2019 році тут все було просякнуто радістю, що Зеля випхнув Пороха, а тепер, як почитаєш коменти, так і не зрозуміло, звідки ж взялися 73%. Хоч би один коментатор чесно би зізнався, що "зелена" пропаганда просто розвела їх, як лохів у 2019.
Він такий самий українець, як і ти, племінниця.
Які конкретно прізвища наближених до Залужного названі у відео?
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/26136/file.pdf
Українські прізвища на -ів були насильно русифіковани за допомогою закінчення -ов. Дискримінувати людину за прізвищем - це показувати себе тупішою за Фаріон.
Що стосується відео, то я їх регулярно слухаю, і вони постійно кажуть, що: "ми не хочемо називати прізвища без особливої потреби, ми просто хочемо, щоб в міноборони навели лад"
"Що стосується відео, то я їх регулярно слухаю, і вони постійно кажуть, що: "ми не хочемо називати прізвища без особливої потреби, ми просто хочемо, щоб в міноборони навели лад"."
"Під час широкомасштабного вторгнення низка фірм отримувала гроші від Міноборони, після чого перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн."
https://yvu.com.ua/na-harchuvanni-dlya-zsu-polkovnyk-oleksandr-kozlovskyj-zarobyv-170-mln-dlya-svoyeyi-rodyny/
Ось так виглядає Джокер, який веде канал @joker_ukr. Кравець Роман Александрович з Дніпра, працював на Корбана, а тепер на ОПУ, балотувався від СН, мочить за гроші
Інколи цікаво поспостерігати. Ну, якщо вже аж дуже зацікавлять рекламою. Але поки що - ні.
Дескать - пьет
Интересно - кого из родных УБИЛ Валерий Федорович Залужный?
По версии этих скотов
Больше всего я боюсь ,что ОП с помощью ФСБ РФ
Организуют неожиданную смерть Залужного
Там такие мастера по этой части
Помните депутата Полякова и его совершенно неожиданную смерть
После КРИТИКИ ЗЕЛЕНСКОГО
Вова никогда не убьет своего любовника
В среде гомосексуалистлв трудно найти постоянного партнера
А тут такая удача!
На фоні історії хлопаки, котрий накатав заяву до СБУ на Щеневтіка - легко відбулися.
Усе інше, то від ОПУ … і єрмака
https://www.youtube.com/watch?v=LHdkMyTOKpA&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=LHdkMyTOKpA&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0
лайк,шер,колокольчик,комент!(смысл этого видео) а в целом как говорится:обо всём и ни о чём. сошлись безупречный журналист и ,,образцовый"антикоррупционер,а присмотреться то как обычно жабогадюкинг обыкновенный!
Отримав велике задоволення слухаючи вас. Є надія, що ми вистоїмо!