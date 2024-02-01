"Потрясающее содержимое": YouTube заблокировал рекламу видео журналиста Николова и Шабунина о Залужном и Ермаке. ВИДЕО

YouTube решил, что разговор журналиста Юрия Николова и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о Залужном и Ермаке имеет "потрясающее содержание" и заблокировал рекламу ролика.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Шок-контент! Ютуб заблокировал рекламу нашего видео с Шабуниным о Залужном и Ермаке! Смотрите пока само видео не снесли враги!))))

На самом деле я не знаю, чем мы так ошеломили Ютуб, но фак на лицо. То есть на скрине))", - прокомментировал инцидент журналист.

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