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Росіянину відірвало голову після влучання боєприпасу з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+

Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади влучними скидами боєприпасів із дронів ліквідували щонайменше 13 окупантів біля села Кліщіївка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Бійці ССО висадились на видобувну платформу у Чорному морі і знищили обладнання для управління іранськими дронами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+76
Була б голова, сидів би дома
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06.02.2024 16:41
+28
Підженіть иому лаврова - буде вершник без голови
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06.02.2024 16:45
+24
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06.02.2024 16:46
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Була б голова, сидів би дома
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06.02.2024 16:41 Відповісти
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06.02.2024 16:46 Відповісти
побачивши ЦЮ ПРЕКРАСНУ справу, я закинув ще 1000грн . пану Сергію Стерненкові на подальшу закупку дронів для ЗСУ.....
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06.02.2024 22:15 Відповісти
Дрони це супер зброя.Якби тільки їх було побільше...
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07.02.2024 08:12 Відповісти
"Мёртвенький! Опять мёртвенький!"

(хф "Свинарка и пастух")
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06.02.2024 16:44 Відповісти
Підженіть иому лаврова - буде вершник без голови
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06.02.2024 16:45 Відповісти
Здається кабздона на концерті дехто буде слухати навпомацки...)))
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06.02.2024 16:51 Відповісти
Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Це на фоні фільмів жахів вже виглядає нормально для нашого життя
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06.02.2024 16:52 Відповісти
100%
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06.02.2024 22:16 Відповісти
будуть жить. кров не біжить, кишки не лізуть ))
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06.02.2024 16:56 Відповісти
Сусіди...вони вже за путіна не проголосують...
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06.02.2024 16:57 Відповісти
це відео мають бачити орчихи, орчинята та орські батьки
лиш це може подіяти...
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06.02.2024 16:58 Відповісти
Це не можє ніяк вплинути на орчих, бо вони сами ненавидять власних чоловіків-алконавтів там мріють про якусь винагороду за мертвих "коханих".
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06.02.2024 18:11 Відповісти
Ти ба, так там усі кацапи хороші. Побільше б таких гарненьких.
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06.02.2024 17:00 Відповісти
Ля шо путін з ними робить
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06.02.2024 17:00 Відповісти
Так, а коли ж ми подивимося, що трапляєтьс з винуватцями цього всього,що розпочали оце все?Існує ж "свойна-матка",що породила оце все безкінечне?
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06.02.2024 17:03 Відповісти
Винуватців не зачепить це. Бо вони недоторканні. "Пани *********, а в хлопів чуби тріщать".
При чому винуватці сидять не лише в Кремлі...
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Мені здалося, чи передостанній оператору привіт передавав.
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06.02.2024 17:03 Відповісти
Ні ну в кацапив немає мобілізації, відкриті кордони, добровільно лізуть здихати в Україну.
Як це пояснити з погляду психіатрії?
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06.02.2024 17:07 Відповісти
*********,сер.
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06.02.2024 17:35 Відповісти
Путлер навмисно довів економіку рашкі до такого стану,щоб були проблеми з роботою,після чого оболванені пропагандою «українці 8 років ******** Бамбас» радо йдуть за зарплатню 200 тис.руплів вбивати українців
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07.02.2024 13:36 Відповісти
Какой "дружелюбный" орк на 1:18.
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06.02.2024 17:08 Відповісти
у *****-биндерОвца усЁ идиот по-плану.. - народ-терпила должен терпеть и дохнуть за сцаря-обмылка и его свиту.. дбл, блд
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06.02.2024 17:12 Відповісти
там насрано в голове - НАТО, Крымнаш, Бендера и прочаю х...у...й..н..я
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06.02.2024 17:13 Відповісти
Хробаки! при відриві голови - турнікет потрібно накладати на шию і затягувати міцно.....
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06.02.2024 17:28 Відповісти
А пачиму яни гарака ні танцуют?
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06.02.2024 17:30 Відповісти
Теперь у него позывной "Сорвиголова".
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06.02.2024 17:33 Відповісти
Супер!!!Лютої смерті кацапам!
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06.02.2024 17:34 Відповісти
просто снайперы!
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06.02.2024 18:08 Відповісти
Передостанній жестами намагався пояснити що він поза політикою?
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06.02.2024 18:12 Відповісти
одни санитарные)
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06.02.2024 18:13 Відповісти
Лихо і доволі круто. Всі кацапи в Україні мають бути або без кінцівок або без голови. Так тримати.
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06.02.2024 18:49 Відповісти
Они даже не пытаются скрыться, им так уже все осто*бло.
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06.02.2024 18:50 Відповісти
Спереду страшне ЗСУ вбиває. Ззаду - "батьки-командири" та загород-загони вбивають. От вони і клякнуть на полі бою. Мізків дотумкати, що "батьків-командирів" і чеченів в загород-загонах значно менше, ніж ЗСУ-шників, і можна всіх перестріляти не відправляючись під кулемети та дрони ЗСУ - не вистачає.

Але все змінюється. 2 роки тому і навіть рік тому вони так не клякли. Багато було відосів, як вони намагались драпати. І як їх чечени з посадок розстрілювали. Дечого вже навчились.

Нічого, скоро почнуть і власних командирів розстрілювати масово - ЗСУ навчає якісно.
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06.02.2024 21:51 Відповісти
Ну мозг то не задело
Ну там его не было просто
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06.02.2024 18:50 Відповісти
Совсем голову потерял...
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06.02.2024 19:08 Відповісти
колись так ***** розлетиться , а вполює його дрон з ШІ
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06.02.2024 19:36 Відповісти
Єто какойто гєноцид расійскава народа.
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06.02.2024 19:36 Відповісти
Неможна відірвати те, чого НЕМАЄ в орка від природи!!
То лише фізіологічний отвір, для прийняття харчу в нього..
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06.02.2024 19:40 Відповісти
Охренительное видео! После убийства нацией теророристов 2-х месячного ребенка сегодня, это видео как баоьзам на душу. Огромное спасибо, ребята, вот на такое всегда хочется донатить!
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06.02.2024 19:49 Відповісти
у кобзона аншлаг , все билеты проданы.
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06.02.2024 19:59 Відповісти
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06.02.2024 20:02 Відповісти
Відео з дохлою кацапнею завжди покращує психічне здоров'я
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06.02.2024 20:06 Відповісти
Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Таких уже нет.
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06.02.2024 20:07 Відповісти
На осла посадить, скотчем примотать, пока холодно пусть скачет. Майн Рид.
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06.02.2024 20:12 Відповісти
Ти ба, роздягалися як на пляжі, ще б жезлонги поставили ...
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06.02.2024 21:56 Відповісти
розляглися
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07.02.2024 03:44 Відповісти
Покращує психічне здоров'я! Особливо на ніч!!!
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06.02.2024 21:59 Відповісти
Шикарні хедшоти, мої компліменти оператору
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06.02.2024 23:18 Відповісти
Дайошь гостынця пыне(на день победобесия).
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06.02.2024 23:43 Відповісти
навіщо кацапові голова якщо немає мозгу
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07.02.2024 08:40 Відповісти
Чому вони всі валяються на землі перед скиданням бп? Чому хоча би не спробувати втекти і врятуватися? Невже інстинкт самозбереження у них відсутній як явище?
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07.02.2024 09:08 Відповісти
Втомилися, мабуть.
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07.02.2024 10:44 Відповісти
Эти, наверное "дидов" только на палках видели. А то "диды" им бы рассказали, что для того, что выжить под бомбежками у Сталинграда, нужно было накрываться трупами товарищей. А здесь капюшон от гранаты не помогает
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07.02.2024 09:46 Відповісти
ГАРНО! ніколи не думав, що буду так радіти смертям....
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07.02.2024 11:44 Відповісти
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=ZieuK2EqBE0 Поменял ноги на мозги под Донецком [02/02/24]
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07.02.2024 13:04 Відповісти
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07.02.2024 14:26 Відповісти
 
 