Росіянину відірвало голову після влучання боєприпасу з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+
Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади влучними скидами боєприпасів із дронів ліквідували щонайменше 13 окупантів біля села Кліщіївка.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий кур'єр, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+76 ДенКо
показати весь коментар06.02.2024 16:41
+28 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.02.2024 16:45
+24 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар06.02.2024 16:46
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(хф "Свинарка и пастух")
Це на фоні фільмів жахів вже виглядає нормально для нашого життя
лиш це може подіяти...
При чому винуватці сидять не лише в Кремлі...
Як це пояснити з погляду психіатрії?
Але все змінюється. 2 роки тому і навіть рік тому вони так не клякли. Багато було відосів, як вони намагались драпати. І як їх чечени з посадок розстрілювали. Дечого вже навчились.
Нічого, скоро почнуть і власних командирів розстрілювати масово - ЗСУ навчає якісно.
Ну там его не было просто
То лише фізіологічний отвір, для прийняття харчу в нього..