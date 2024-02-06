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Окупант перед смертю намагається з автомата збити український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Українські FPV-дрони під пілотуванням бійців 110-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український наземний дрон "затрофеїв" російський розвідувальний дрон "Орлан-30". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) дрони (4699)


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Топ коментарі
+16
Хм... Перед смертью??? Как-то он слишком активно тушит сам себя. Классный труп. Противопожарный. То что попали - это хорошо. Но к чему этот кликбэйт? На видео явно видно, что "рашистский г@ндон" успешно увернулся от выстрела и отделался "ожогом одежды".
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06.02.2024 20:14
+10
Чого при попаданні, андрофагі кожного разу починають горіти і іскрити як бенгальські вогні. Прямо новий вид вивівся "орк різдвяний"
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06.02.2024 20:16
+10
А ничего, что дрон нашпиговал его осколками по самые гланды? Тут были примеры, когда тело орка без головы еще отползло на метр, а ты говоришь - тушит.
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06.02.2024 20:18
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Тільки дупу підсмажило, та орк ще здох
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06.02.2024 20:07 Відповісти
Не витерпів лихої долі,. Умер на панщині!.. А ми. Розлізлися межи людьми,. Мов мишенята.
пророк
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06.02.2024 20:11 Відповісти
И в борьбе с военным дроном....побеждает - дрон !
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06.02.2024 20:12 Відповісти
Хм... Перед смертью??? Как-то он слишком активно тушит сам себя. Классный труп. Противопожарный. То что попали - это хорошо. Но к чему этот кликбэйт? На видео явно видно, что "рашистский г@ндон" успешно увернулся от выстрела и отделался "ожогом одежды".
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06.02.2024 20:14 Відповісти
А ничего, что дрон нашпиговал его осколками по самые гланды? Тут были примеры, когда тело орка без головы еще отползло на метр, а ты говоришь - тушит.
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06.02.2024 20:18 Відповісти
Какие осколки? Даже если бы с такой высоты простая каменюка по хребту ударила и то бы оглушила. А так кацап сразу тушить кинулся.
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06.02.2024 20:43 Відповісти
Такие осколки: https://focus.ua/*******-novosti/618374-os-taka-ot-fishka-rosiyani-znyali-videooglyad-ukrajinskogo-bpla-osnashchenogo-shrapnellyu
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06.02.2024 21:11 Відповісти
На видео использована не мина и не граната. Какие осколки? О ползать и тушить самого себя - это слишком разные вещи. Курица без головы может бежать, но не убегать.
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06.02.2024 20:55 Відповісти
В течение 10-15 секунд тело еще работает, если мозг не разорвало на части и мозг иожет донести сигналы телу, именно так и пытаются что-то делать - тушить, убегать, махать руками и т.п. Но очень быстро "бензин кончается".
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06.02.2024 21:13 Відповісти
Хм.... Простите, но я невролог со стажем 10 лет из них 5 в НИИ и знаю, как работает человеческий организм в вопросе рефлексов. Когда человек получил внутренние (а в данном случае, значит и внешние) повреждения, огонек на броннике его не интересует (это не доминантный раздражитель).
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06.02.2024 22:01 Відповісти
бачили ми таких спеціаліздів, кацапа, як тільки треба насрати, то відраз якийсь кацап виявляється икзпердом, або у нього друг, чи ще хтось, пішов кончений, а не віриш шо він зздох іди і перевір. ти пердолог со стажем, а не невролог, ти навіть не знаєш, що це таке.
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06.02.2024 23:09 Відповісти
Перше ( та останнє ) попередження:

ПРАВИЛА ФОРУМА
Автор: Цензор.НЕТ

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі

* Коментарі, які не суперечать загальноприйнятим моральним та етичним нормам, публікуються вільно. Просимо бути ввічливими, терпимими до думки інших осіб, ставитись до співрозмовників з повагою та розумінням.
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07.02.2024 03:00 Відповісти
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07.02.2024 07:25 Відповісти
Почитайте про "доминанту" в учебнике нормальной физиологии. И прекратите хамить окружающим. Это поможет Вам казаться, а если научитесь слышать, то и стать умнее.
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07.02.2024 10:13 Відповісти
У того, кто описывает эти видео на Цензоре, богатая фантазия, слово "знищено"используется слишком свободно, начинаешь не верить своим глазам, когда при этом техника врага с легким дымком продолжает движение, и видео обрывается, здесь тот же самый случай, ранение наверняка есть, но где эта "смерть".
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07.02.2024 10:39 Відповісти
Скажите, вам как неврологу со стажем, много приходилось видеть людей непосредственно перед насильственной смертью и в процессе ее? Не медленное угасание больного и не мышечные сокращения после смерти мозга, а, например, наблюдать мимику на лице обезглавленного человека или действия горящего? Нашпигованное осколками тело в течение нескольких секунд, пока сохраняется кислород в клетках и тканях, в зависимости от степени повреждения сердца, легких и мозга, еще способно слушаться команд мозга, направленных на устраннение наиболее раздражающего фактора, которым, очевидно, являются ожоги от огня.
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08.02.2024 04:28 Відповісти
Ещё раз повторюсь. Все описано более ста лет назад. Но не на людях, а на животных. И любой врач изучает тему доминантного раздражителя, условных и безусловных рефлексов на 1-2 курсе мед. фака на кафедре нормальной физиологии. Я не вижу смысла в данном споре. Вы задаёте вопрос в стиле: Откуда ты знаешь, что Земля круглая? Ты что видел её из космоса?
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08.02.2024 09:02 Відповісти
Даже если оккупант ранен, уже хорошо. Он выведен из строя как боевая единица, он занимает место в госпитале, государство несет затраты на его лечение и производит др. выплаты не связанные с непоср. боев. действиями ! Особенно хорошо если оккупант становится инвалидом
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08.02.2024 10:10 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Инвалидизация живой силы противника ещё с первой мировой войны является предпочтительнее убийства.
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08.02.2024 10:41 Відповісти
Братуха також фсьо?
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06.02.2024 20:15 Відповісти
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06.02.2024 20:16 Відповісти
Чого при попаданні, андрофагі кожного разу починають горіти і іскрити як бенгальські вогні. Прямо новий вид вивівся "орк різдвяний"
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06.02.2024 20:16 Відповісти
це в них пари алкоголю загоряються.
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06.02.2024 20:20 Відповісти
Парони детонують та горять..
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06.02.2024 23:13 Відповісти
В нього рюкзак набитий боєкомплектом.
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07.02.2024 07:12 Відповісти
Стейк з кров'ю.
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06.02.2024 20:17 Відповісти
Музон я б с "Термінатора" поставив...Судний день для московита все-таки...
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06.02.2024 20:19 Відповісти
. Тут ще прикольніше https://t.me/Ukraine_365News/71564 👉 https://t.me/Ukraine_365News/71564
Storm Shadow пролітає прямо над батареєю кацапських С 300 . 400 десь в Криму . Цирк мля .. 😂
Покажіть це ***** . !!
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06.02.2024 20:20 Відповісти
Ідіоти
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06.02.2024 20:50 Відповісти
Це у них нова тактика боротьби з повітряними цілями - атака матюками
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07.02.2024 11:23 Відповісти
Полювання на шакалів
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06.02.2024 20:21 Відповісти
ну що за люди? хіба жалко було хоча б ще на двадцять секунд довше відео залити??((((
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06.02.2024 20:27 Відповісти
відео повинно бути якіснішим, хвилини на дві. https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ak84w0/after_a_failed_russian_assault_the_last_remaining/ Можно взяти за взірець хоч це
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06.02.2024 20:35 Відповісти
А якщо він там встав і пішов далі до напарника.
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06.02.2024 21:19 Відповісти
не думаю, що іосіф давідович його напарник.
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06.02.2024 21:33 Відповісти
накрылся бы братухой...чо...)
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06.02.2024 20:52 Відповісти
Орки косоголові , навіть не намагайтеся знищити наш дрон ,
бо ви всеодно всі здохнете на чужій ( українській) землі 😡
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06.02.2024 20:53 Відповісти
‼️🇺🇦❤️🪖⚔️💯💪✊👍👏🌞🫡🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇸🇦🇺🇪🇺🇦🇿🇩🇪🇯🇵🇨🇦🇮🇩🇺🇦‼️💪
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06.02.2024 21:12 Відповісти
Наш дрон завадив йому побити рекорд в спринті 🤭
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06.02.2024 21:48 Відповісти
Даже если оккупант ранен, уже хорошо. Он выведен из строя как боевая единица, он занимает место в госпитале, государство несет затраты на его лечение и производит др. выплаты не связанные с непоср. боев. действиями. Особенно хорошо если оккупант становится инвалидом !
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08.02.2024 10:03 Відповісти
Самое лучшее что может быть с оккупантом, это если он приезжает домой инвалидом !
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08.02.2024 10:04 Відповісти
 
 