Окупант перед смертю намагається з автомата збити український дрон-камікадзе. ВIДЕО
Українські FPV-дрони під пілотуванням бійців 110-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Dyukov
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пророк
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Автор: Цензор.НЕТ
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Storm Shadow пролітає прямо над батареєю кацапських С 300 . 400 десь в Криму . Цирк мля .. 😂
Покажіть це ***** . !!
бо ви всеодно всі здохнете на чужій ( українській) землі 😡