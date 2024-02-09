Ворожа БМП вибухає після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО безпілотника

Ворожа БМП разом з екіпажем розлетілася на шмаття після наїзду на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент наїзду на міну опублікований у соцмережах.

"Протитанкова міна спрацювала відмінно. Російська БМП разом із екіпажем розлетілася у повітрі. Частини бронемашини піднялися угору на десятки метрів". - зазначає у коментарі автор публікації.

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