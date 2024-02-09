Ворожа БМП вибухає після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО безпілотника
Ворожа БМП разом з екіпажем розлетілася на шмаття після наїзду на протитанкову міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент наїзду на міну опублікований у соцмережах.
"Протитанкова міна спрацювала відмінно. Російська БМП разом із екіпажем розлетілася у повітрі. Частини бронемашини піднялися угору на десятки метрів". - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+8 Саша Пончик
показати весь коментар09.02.2024 14:31
+5 MyronMaG mm
показати весь коментар09.02.2024 15:24
+4 Luk Viktor
показати весь коментар09.02.2024 14:29
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар09.02.2024 14:29 Відповісти Мені подобається 4
Саша Пончик
показати весь коментар09.02.2024 14:31 Відповісти Мені подобається 8
MahnoSpirit
показати весь коментар09.02.2024 15:06 Відповісти Мені подобається 0
MyronMaG mm
показати весь коментар09.02.2024 15:24 Відповісти Мені подобається 5
Nick Nemo
показати весь коментар09.02.2024 19:17 Відповісти Мені подобається 1
AbOriginal_UA
показати весь коментар09.02.2024 15:45 Відповісти Мені подобається 3
Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар09.02.2024 16:43 Відповісти Мені подобається 2
✘
✘
ирина ира #418568
показати весь коментар09.02.2024 21:14 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль