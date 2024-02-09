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Ворожа БМП вибухає після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО безпілотника

Ворожа БМП разом з екіпажем розлетілася на шмаття після наїзду на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент наїзду на міну опублікований у соцмережах.

"Протитанкова міна спрацювала відмінно. Російська БМП разом із екіпажем розлетілася у повітрі. Частини бронемашини піднялися угору на десятки метрів". - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шестеро окупантів зникають після прильоту української міни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) сапер (194) БМП (411) міна (344)


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Топ коментарі
+8
Переоділись в повітрі відразу на концерт.
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09.02.2024 14:31
+5
Хочеться вірити, що Беха була з десантом
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09.02.2024 15:24
+4
Порушив правили дорожнього руху - виїхав на зустрічну смугу (там можуть їздити тільки воїни ЗСУ)
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09.02.2024 14:29
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Порушив правили дорожнього руху - виїхав на зустрічну смугу (там можуть їздити тільки воїни ЗСУ)
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09.02.2024 14:29 Відповісти
Переоділись в повітрі відразу на концерт.
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09.02.2024 14:31 Відповісти
Нажаль все рідше бачимо підрив ворожої техніки на мінах, невже і міни в нас у дефіциті чи наші вже не мінують..?
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09.02.2024 15:06 Відповісти
Хочеться вірити, що Беха була з десантом
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09.02.2024 15:24 Відповісти
Fingers cross!! 🤞
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09.02.2024 19:17 Відповісти
Экипажу - крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в личной жизни !
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09.02.2024 15:45 Відповісти
красиво ушёл, с мотлохом в воздух, надеюсь - мотлох от кацапов
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09.02.2024 16:43 Відповісти
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09.02.2024 21:14 Відповісти
 
 