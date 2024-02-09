Вражеская БМП взрывается после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО беспилотника

Вражеская БМП вместе с экипажем разлетелась на куски после наезда на противотанковую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент наезда на мину опубликован в соцсетях.

"Противотанковая мина сработала отлично. Российская БМП вместе с экипажем разлетелась в воздухе. Части бронемашины поднялись вверх на десятки метров", – отмечает в комментарии автор публикации.

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