Вражеская БМП взрывается после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО беспилотника
Вражеская БМП вместе с экипажем разлетелась на куски после наезда на противотанковую мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент наезда на мину опубликован в соцсетях.
"Противотанковая мина сработала отлично. Российская БМП вместе с экипажем разлетелась в воздухе. Части бронемашины поднялись вверх на десятки метров", – отмечает в комментарии автор публикации.
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