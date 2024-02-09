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Новости Видео Война
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Вражеская БМП взрывается после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО беспилотника

Вражеская БМП вместе с экипажем разлетелась на куски после наезда на противотанковую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент наезда на мину опубликован в соцсетях.

"Противотанковая мина сработала отлично. Российская БМП вместе с экипажем разлетелась в воздухе. Части бронемашины поднялись вверх на десятки метров", – отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) сапер (135) БМП (401) мина (278)


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Топ комментарии
+8
Переоділись в повітрі відразу на концерт.
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09.02.2024 14:31
+5
Хочеться вірити, що Беха була з десантом
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09.02.2024 15:24
+4
Порушив правили дорожнього руху - виїхав на зустрічну смугу (там можуть їздити тільки воїни ЗСУ)
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09.02.2024 14:29
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Порушив правили дорожнього руху - виїхав на зустрічну смугу (там можуть їздити тільки воїни ЗСУ)
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09.02.2024 14:29 Ответить
Переоділись в повітрі відразу на концерт.
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09.02.2024 14:31 Ответить
Нажаль все рідше бачимо підрив ворожої техніки на мінах, невже і міни в нас у дефіциті чи наші вже не мінують..?
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09.02.2024 15:06 Ответить
Хочеться вірити, що Беха була з десантом
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09.02.2024 15:24 Ответить
Fingers cross!! 🤞
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09.02.2024 19:17 Ответить
Экипажу - крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в личной жизни !
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09.02.2024 15:45 Ответить
красиво ушёл, с мотлохом в воздух, надеюсь - мотлох от кацапов
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09.02.2024 16:43 Ответить
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09.02.2024 21:14 Ответить
 
 