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Артилеристи 45-ї ОАБр знищили 4 танки та 2 БМП окупантів. ВIДЕО

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади на Східному напрямку зібрали чималий врожай знищеної техніки окупантів: чотири танки, два БМП, польовий склад БК, зенітну установку, квадроцикл.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ вистежили та атакували російську МТ-ЛБ. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (788) 45 артилерійська бригада (53)


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Слава Україні!Артилерія з дронами-Бог війни!
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09.02.2024 18:15 Відповісти
36-50 сек. здається було зазняте дещо раніше рашистом, який їхав на броні через лісок... Окупанти воюють у лісі на куп'янському напрямку: "Кто стреляет?! Тут хохлов же нету, бл#дь! "Ухо" ранен". ВIДЕО Джерело:
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12.02.2024 10:55 Відповісти
 
 