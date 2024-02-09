Артилеристи 45-ї ОАБр знищили 4 танки та 2 БМП окупантів. ВIДЕО
Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади на Східному напрямку зібрали чималий врожай знищеної техніки окупантів: чотири танки, два БМП, польовий склад БК, зенітну установку, квадроцикл.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Brus Borus
показати весь коментар09.02.2024 18:15 Відповісти Мені подобається 6
Сергій #587786
показати весь коментар12.02.2024 10:55 Відповісти Мені подобається 0
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