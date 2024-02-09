Артилеристи 45-ї ОАБр знищили 4 танки та 2 БМП окупантів. ВIДЕО

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади на Східному напрямку зібрали чималий врожай знищеної техніки окупантів: чотири танки, два БМП, польовий склад БК, зенітну установку, квадроцикл.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ вистежили та атакували російську МТ-ЛБ. ВIДЕО