Артиллеристы 45-й ОАБр уничтожили 4 танка и 2 БМП оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады на Восточном направлении собрали немалый урожай уничтоженной техники оккупантов: четыре танка, два БМП, полевой склад БК, зенитную установку, квадроцикл.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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