Артиллеристы 45-й ОАБр уничтожили 4 танка и 2 БМП оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады на Восточном направлении собрали немалый урожай уничтоженной техники оккупантов: четыре танка, два БМП, полевой склад БК, зенитную установку, квадроцикл.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Brus Borus
показать весь комментарий09.02.2024 18:15 Ответить Мне нравится 6
Сергій #587786
показать весь комментарий12.02.2024 10:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль