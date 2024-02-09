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Артиллеристы 45-й ОАБр уничтожили 4 танка и 2 БМП оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады на Восточном направлении собрали немалый урожай уничтоженной техники оккупантов: четыре танка, два БМП, полевой склад БК, зенитную установку, квадроцикл.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 45 ОАБр успешно поразили скопление личного состава противника из гаубицы М777, - Залужный. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (635) 45 артиллерийская бригада (53)


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Слава Україні!Артилерія з дронами-Бог війни!
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09.02.2024 18:15 Ответить
36-50 сек. здається було зазняте дещо раніше рашистом, який їхав на броні через лісок... Окупанти воюють у лісі на куп'янському напрямку: "Кто стреляет?! Тут хохлов же нету, бл#дь! "Ухо" ранен". ВIДЕО Джерело:
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12.02.2024 10:55 Ответить
 
 