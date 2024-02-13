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Росіянину відірвало голову після влучання гранати з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+

Воїни 3-го батальйону 80-ої десантно-штурмової бригади ліквідували у руїнах будинків російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку оператори віртуозно викурили супротивника з укриття, пізніше один із солдатів був ліквідований скидом гранати.

Також дивіться: Сили оборони показали роботу дронів по окупантах у районі Кринків. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) Бахмут (1561) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+35
Ну , тепер можна у люлю, солодків снів. Побачив кацапа без голови, як заспокійливе.
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13.02.2024 22:54
+25
Дурна голова не давала ногам спокою. Тепер все ок.
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13.02.2024 23:01
+20
Здається в кінці закопчена голова ще кивнула в знак подяки
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13.02.2024 23:01
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Ну , тепер можна у люлю, солодків снів. Побачив кацапа без голови, як заспокійливе.
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13.02.2024 22:54 Відповісти
Так само і мені!
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13.02.2024 22:56 Відповісти
Нуль емоцій,просто -1
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13.02.2024 22:58 Відповісти
Дурна голова не давала ногам спокою. Тепер все ок.
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13.02.2024 23:01 Відповісти
Здається в кінці закопчена голова ще кивнула в знак подяки
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13.02.2024 23:01 Відповісти
В принципі, кацап без голови це труп, телевізор не можливо жопою дивитись
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13.02.2024 23:03 Відповісти
... так у кацапсячої падалі що голова, що жопа... Виконують однакові функції...)))
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13.02.2024 23:42 Відповісти
Хоча те, що мало відірватися, ще дихало((( Но у цих негуманоїдів голова набагато нижче(
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13.02.2024 23:03 Відповісти
Недійшов, ще один московіт, на Берлін за немкамі від меркель з шрьодером!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Кари московітам, страшної кари!
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13.02.2024 23:49 Відповісти
для опізнання пайдьоть.
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13.02.2024 23:52 Відповісти
Кремлівському упирю і всьому кацапстану потрібно показувати
ці кадри і багато інших з їхніми воєнними , яких вони посилають
на жахливу смерть 😡
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14.02.2024 00:00 Відповісти
Дык, отбоя не будет, припрутся себя подрывать гранатой, мол, за поцанов.
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14.02.2024 07:59 Відповісти
Gute Nacht, orki!
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14.02.2024 00:01 Відповісти
Дайте кацу коняку, відправте обох на мосфільм, для з'йомок кацапського блокбастеру, вершник без голови і мізків 2.
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14.02.2024 00:04 Відповісти
Войнушка, блін.
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14.02.2024 00:39 Відповісти
Любо-скрепно, все как вы любите, кацапы с плешивым чмошником в виде царя.
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14.02.2024 00:55 Відповісти
А пичерскіе пагарбі так близка біли, ну прям рукой падать!
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14.02.2024 01:01 Відповісти
Неможливо відірвати те,чого ніколи не було!Він такий й був!
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14.02.2024 01:03 Відповісти
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14.02.2024 01:18 Відповісти
Ьез бошки жити легше!
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14.02.2024 03:20 Відповісти
вперше, після танку, побачив, шо таке *безбашенный*.....
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14.02.2024 05:36 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі - на те, як тече вода, на те, як горить вогонь і на те, як відриває голови рашистам, що прийшли на нашу землю зі зброєю у руках!
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14.02.2024 07:26 Відповісти
Ну, и где оторвало? Копченая бестолковка - шо да, то да.
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14.02.2024 07:56 Відповісти
- Мальчик, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
- Голову!
(с)
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14.02.2024 10:48 Відповісти
Распаковка кацапа. Мозгов не обнаружено!
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14.02.2024 16:50 Відповісти
Йому вже раз її відривало… чи це друга
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14.02.2024 20:09 Відповісти
 
 