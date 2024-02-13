Росіянину відірвало голову після влучання гранати з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+

Воїни 3-го батальйону 80-ої десантно-штурмової бригади ліквідували у руїнах будинків російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку оператори віртуозно викурили супротивника з укриття, пізніше один із солдатів був ліквідований скидом гранати.

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