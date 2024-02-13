Росіянину відірвало голову після влучання гранати з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+
Воїни 3-го батальйону 80-ої десантно-штурмової бригади ліквідували у руїнах будинків російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку оператори віртуозно викурили супротивника з укриття, пізніше один із солдатів був ліквідований скидом гранати.
Топ коментарі
+35 sergej gorin
показати весь коментар13.02.2024 22:54
+25 Taras #575423
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+20 Pavel Bortsevych
показати весь коментар13.02.2024 23:01
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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Кари московітам, страшної кари!
ці кадри і багато інших з їхніми воєнними , яких вони посилають
на жахливу смерть 😡
- Голову!
(с)