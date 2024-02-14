Наслідки нічних обстрілів Херсону: є багато пошкоджень у центрі міста. ВIДЕО
Вночі росіяни з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти били по житлових кварталах. Багато пошкоджень зафіксовано у центральній частині міста.
Мрочко також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих обстрілів Херсону.
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