Наслідки нічних обстрілів Херсону: є багато пошкоджень у центрі міста. ВIДЕО

Вночі росіяни з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били по житлових кварталах. Багато пошкоджень зафіксовано у центральній частині міста.

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Мрочко також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих обстрілів Херсону.