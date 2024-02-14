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Наслідки нічних обстрілів Херсону: є багато пошкоджень у центрі міста. ВIДЕО

Вночі росіяни з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били по житлових кварталах. Багато пошкоджень зафіксовано у центральній частині міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічних обстрілів Херсона пошкоджено теплотраси на двох котельнях

Мрочко також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих обстрілів Херсону.

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381)


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Керівництво країни, що нездале організувати і забезпечити ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі!. Гнати у відставку, під суд і на нари, а, краще зразу на шибеницю!
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14.02.2024 11:22 Відповісти
Ну какое ПВО? От снарядов ПВО не поможет.
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14.02.2024 11:47 Відповісти
та это *******, не обращайте внимания...
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14.02.2024 12:10 Відповісти
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14.02.2024 12:30 Відповісти
За кожен такий обстріл наших міст лупити по їх містах куди дістанемо от тоді вони завиють.А ми на 3 рік війни цього не робимо.
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14.02.2024 13:13 Відповісти
 
 