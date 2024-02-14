Последствия ночных обстрелов Херсона: много повреждений в центре города. ВИДЕО
Ночью россияне с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляли Херсон.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты били по жилым кварталам. Многие повреждения зафиксированы в центральной части города.
Мрочко также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия вражеских обстрелов Херсона.
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Ярема Стогін #518708
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Ольга Костыря #552360
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