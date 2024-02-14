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Последствия ночных обстрелов Херсона: много повреждений в центре города. ВИДЕО

Ночью россияне с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляли Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били по жилым кварталам. Многие повреждения зафиксированы в центральной части города.

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Мрочко также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия вражеских обстрелов Херсона.

Автор: 

обстрел (27366) Херсон (2840)


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Керівництво країни, що нездале організувати і забезпечити ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі!. Гнати у відставку, під суд і на нари, а, краще зразу на шибеницю!
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14.02.2024 11:22 Ответить
Ну какое ПВО? От снарядов ПВО не поможет.
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14.02.2024 11:47 Ответить
та это *******, не обращайте внимания...
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14.02.2024 12:10 Ответить
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14.02.2024 12:30 Ответить
За кожен такий обстріл наших міст лупити по їх містах куди дістанемо от тоді вони завиють.А ми на 3 рік війни цього не робимо.
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14.02.2024 13:13 Ответить
 
 