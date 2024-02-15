Знищення ворожого танка та БМП на лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожий танк та БМП на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Знищення ворожого танка та БМП на Лиманському напрямку підрозділом РУБпАК VIDAR 60 ОМБр", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Півтора десятка знищених ворожих бронемашин на перехресті двох польових доріг на куп’янсько-лиманському напрямку. ВIДЕО безпілотника