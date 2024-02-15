Знищення ворожого танка та БМП на лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці 60-ї ОМБр за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожий танк та БМП на лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Знищення ворожого танка та БМП на Лиманському напрямку підрозділом РУБпАК VIDAR 60 ОМБр", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+12 Luk Viktor
показати весь коментар15.02.2024 13:57
+10 Порохобандерівець
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+8 Sergii Ustim
показати весь коментар15.02.2024 13:57
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