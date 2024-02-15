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Знищення ворожого танка та БМП на лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожий танк та БМП на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Знищення ворожого танка та БМП на Лиманському напрямку підрозділом РУБпАК VIDAR 60 ОМБр", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Півтора десятка знищених ворожих бронемашин на перехресті двох польових доріг на куп’янсько-лиманському напрямку. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

танк (2071) знищення (7342) Лиман (230) БМП (413)


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Топ коментарі
+12
Оце "Бада -Бум", аж лапті розлетілися в різні сторони.....
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15.02.2024 13:57
+10
Мав задоволення спостерігати це в прямому ефірі.
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15.02.2024 14:13
+8
Що вони жеруть, що так їх розриває?
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15.02.2024 13:57
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Оце "Бада -Бум", аж лапті розлетілися в різні сторони.....
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15.02.2024 13:57 Відповісти
И что характерно: не только лапти, а и все остальные причандалы рашистов.
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15.02.2024 14:08 Відповісти
Що вони жеруть, що так їх розриває?
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15.02.2024 13:57 Відповісти
Потому что передвигаются с перезагруженным БК. Логистика у них не то что говно, ее вообще нет.
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15.02.2024 14:10 Відповісти
Щі ...
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15.02.2024 14:14 Відповісти
Точно, щіі брудним лаптєм, ото іх і рве…
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15.02.2024 14:28 Відповісти
Скрепно - шти!
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15.02.2024 17:48 Відповісти
Мав задоволення спостерігати це в прямому ефірі.
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15.02.2024 14:13 Відповісти
недаремно той чорний кіт ходив по танчіку позаду кацапського попа.
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15.02.2024 14:16 Відповісти
Нижний брэйк дэнс на ночь глядя. Спокойной ночи, хороших снов Украина.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1arlcrk/brutal_effect_of_dropped_munition_sends_ru/
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15.02.2024 21:26 Відповісти
чотирьохсотдоларовий.
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15.02.2024 22:30 Відповісти
та настала спізніла крайня необхідність для молекулярної трансформації
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15.02.2024 16:27 Відповісти
Гівнюки почали без РЕБу їздити? Ну це їм не 41-й))))
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15.02.2024 17:49 Відповісти
...Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет ни ног
И порвали в деревне гармонь
За "Жигуль", что в хозяйстве помог...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ara2hv/russian_soldiers_using_a_destroyed_bmp1_for_cover/
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15.02.2024 21:32 Відповісти
 
 