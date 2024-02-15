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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского танка и БМП на лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражеский танк и БМП на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уничтожение вражеского танка и БМП на Лиманском направлении подразделением РУБпАК VIDAR 60 ОМБр", - отмечается в комментарии к записи.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7023) Лиман (319) БМП (403)


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Топ комментарии
+12
Оце "Бада -Бум", аж лапті розлетілися в різні сторони.....
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15.02.2024 13:57
+10
Мав задоволення спостерігати це в прямому ефірі.
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15.02.2024 14:13
+8
Що вони жеруть, що так їх розриває?
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15.02.2024 13:57
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Оце "Бада -Бум", аж лапті розлетілися в різні сторони.....
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15.02.2024 13:57 Ответить
И что характерно: не только лапти, а и все остальные причандалы рашистов.
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15.02.2024 14:08 Ответить
Що вони жеруть, що так їх розриває?
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15.02.2024 13:57 Ответить
Потому что передвигаются с перезагруженным БК. Логистика у них не то что говно, ее вообще нет.
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15.02.2024 14:10 Ответить
Щі ...
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15.02.2024 14:14 Ответить
Точно, щіі брудним лаптєм, ото іх і рве…
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15.02.2024 14:28 Ответить
Скрепно - шти!
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15.02.2024 17:48 Ответить
Мав задоволення спостерігати це в прямому ефірі.
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15.02.2024 14:13 Ответить
недаремно той чорний кіт ходив по танчіку позаду кацапського попа.
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15.02.2024 14:16 Ответить
Нижний брэйк дэнс на ночь глядя. Спокойной ночи, хороших снов Украина.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1arlcrk/brutal_effect_of_dropped_munition_sends_ru/
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15.02.2024 21:26 Ответить
чотирьохсотдоларовий.
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15.02.2024 22:30 Ответить
та настала спізніла крайня необхідність для молекулярної трансформації
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15.02.2024 16:27 Ответить
Гівнюки почали без РЕБу їздити? Ну це їм не 41-й))))
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15.02.2024 17:49 Ответить
...Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет ни ног
И порвали в деревне гармонь
За "Жигуль", что в хозяйстве помог...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ara2hv/russian_soldiers_using_a_destroyed_bmp1_for_cover/
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15.02.2024 21:32 Ответить
 
 