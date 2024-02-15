Уничтожение вражеского танка и БМП на лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражеский танк и БМП на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уничтожение вражеского танка и БМП на Лиманском направлении подразделением РУБпАК VIDAR 60 ОМБр", - отмечается в комментарии к записи.

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