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Знищення російського танка Т-90М прямим влучанням дрона-камікадзе. ВIДЕО

Аеробомбери 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ прямим влучанням дрона-камікадзе знищили російський танк Т-90М у Донецькій області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Момент підриву на міні ворожого новітнього танка Т-80БВМ в Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) дрони (4743)


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Топ коментарі
+6
Щоб у 97-ї а ні ручки не боліли, а ні мряка оченятам не заважала!
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17.02.2024 01:15
+5
Хорошо горить!
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17.02.2024 00:34
+4
Це Т-80БВМ форма башти не така як у Т-90м і навіть не така як у Т-90А/С
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17.02.2024 01:16
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І што дєлать?
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17.02.2024 00:27 Відповісти
Допомогати ЗСУ.
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17.02.2024 01:31 Відповісти
Боти рожают сістємних дємонов.
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17.02.2024 00:38 Відповісти
Кацапська ************ імітує істеричний оргазм. ))
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17.02.2024 01:21 Відповісти
Хорошо горить!
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17.02.2024 00:34 Відповісти
Щоб у 97-ї а ні ручки не боліли, а ні мряка оченятам не заважала!
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17.02.2024 01:15 Відповісти
Це Т-80БВМ форма башти не така як у Т-90м і навіть не така як у Т-90А/С
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17.02.2024 01:16 Відповісти
теж помітив, може и Т-72
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17.02.2024 07:04 Відповісти
Даже если и Т-34, всё равно по деньгам немножко дороже дрона
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17.02.2024 08:48 Відповісти
Т-72B3
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17.02.2024 08:55 Відповісти
выходит на позиции - и всё .... (ВВХ)
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17.02.2024 08:45 Відповісти
 
 