Знищення російського танка Т-90М прямим влучанням дрона-камікадзе. ВIДЕО
Аеробомбери 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ прямим влучанням дрона-камікадзе знищили російський танк Т-90М у Донецькій області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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