Уничтожение российского танка Т-90М прямым попаданием дрона-камикадзе. ВИДЕО
Аэробомберы 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ прямым попаданием дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-90М в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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