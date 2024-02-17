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Новости Видео Война
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Уничтожение российского танка Т-90М прямым попаданием дрона-камикадзе. ВИДЕО

Аэробомберы 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ прямым попаданием дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-90М в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 110-й ОМБр дронами сожгли российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) дроны (3961)


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Топ комментарии
+6
Щоб у 97-ї а ні ручки не боліли, а ні мряка оченятам не заважала!
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17.02.2024 01:15
+5
Хорошо горить!
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17.02.2024 00:34
+4
Це Т-80БВМ форма башти не така як у Т-90м і навіть не така як у Т-90А/С
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17.02.2024 01:16
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І што дєлать?
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17.02.2024 00:27 Ответить
Допомогати ЗСУ.
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17.02.2024 01:31 Ответить
Боти рожают сістємних дємонов.
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17.02.2024 00:38 Ответить
Кацапська ************ імітує істеричний оргазм. ))
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17.02.2024 01:21 Ответить
Хорошо горить!
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17.02.2024 00:34 Ответить
Щоб у 97-ї а ні ручки не боліли, а ні мряка оченятам не заважала!
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17.02.2024 01:15 Ответить
Це Т-80БВМ форма башти не така як у Т-90м і навіть не така як у Т-90А/С
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17.02.2024 01:16 Ответить
теж помітив, може и Т-72
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17.02.2024 07:04 Ответить
Даже если и Т-34, всё равно по деньгам немножко дороже дрона
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17.02.2024 08:48 Ответить
Т-72B3
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17.02.2024 08:55 Ответить
выходит на позиции - и всё .... (ВВХ)
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17.02.2024 08:45 Ответить
 
 