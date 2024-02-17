Українські десантники знищили 3 танки, 3 БМП та МТЛБ на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ зупинили ворожий штурм під Білогорівкою на Луганщині. Внаслідок цього українські захисники розгромили російську бронетехніку, зокрема, 3 танки, 3 БМП та 1 МТЛБ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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