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Українські десантники знищили 3 танки, 3 БМП та МТЛБ на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ зупинили ворожий штурм під Білогорівкою на Луганщині. Внаслідок цього українські захисники розгромили російську бронетехніку, зокрема, 3 танки, 3 БМП та 1 МТЛБ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: В Авдіївці ворожий дрон влучив по бронетранспортеру 3 ОШБр, але бійці продовжували відстрілювались. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7298) 81 окрема аеромобільна бригада (68) БМП (413) Луганська область (4882)


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❗️50-тисячний мітинг за відставку Орбана пройшов у Будапешті.
Люди влаштували акцію протесту під штаб-квартирою партії, а також біля посольства росії.
Уряд Орбана називають «очільниками держави-монстра», через скандал із помилуванням ексзаступника директора дитячого будинку, засудженого у справі про педофілію.
Раніше по цій причині у відставку пішла президентка Угорщини
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17.02.2024 18:09 Відповісти
Бажано мати паралельну статистику, скільки квадратних метрів своєї землі ми втрачаємо при цьому.
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17.02.2024 18:10 Відповісти
Слава ЗСУ! Респект десантурі...!
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17.02.2024 18:44 Відповісти
Втік підранок... от курва. Карма дотягниться. В неї довгі руці українців.
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17.02.2024 18:59 Відповісти
Саунд спеціально підібрали)дід Стівена Тейлора був українцем.
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17.02.2024 20:57 Відповісти
Як бачимо, при правильному підході, одна копієчна граната, знищує танк вартістю кілька мільйонів доларів. При цьому, жодного ризику для нашого солдата. Хіба це не найвищий коефіцієнт корисної дії?
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17.02.2024 21:29 Відповісти
***.... В голові не вкладається... Куди і чого ці потвори пхаються??? На Берлін та Ла-Манш? Антальї та Пукхетів на вистачало????
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18.02.2024 01:23 Відповісти
 
 