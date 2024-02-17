В Авдіївці ворожий дрон влучив по бронетранспортеру 3 ОШБр, але бійці продовжували відстрілювались. ВIДЕО

В умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію Сил оборони в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

На відео, яке опублікували бійці, — влучання ворожого дрона по бронетранспортеру 3 ОШБр. Попри це бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу, передає Цензор.НЕТ.

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