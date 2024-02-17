В Авдеевке вражеский дрон попал по бронетранспортеру 3-й ОШБр, но бойцы продолжали отстреливаться. ВИДЕО

В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию Сил обороны в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

На видео, опубликованном бойцами, — попадание вражеского дрона по бронетранспортеру 3-й ОШБр. Несмотря на это, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу, передает Цензор.НЕТ.

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