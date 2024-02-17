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В Авдеевке вражеский дрон попал по бронетранспортеру 3-й ОШБр, но бойцы продолжали отстреливаться. ВИДЕО

В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию Сил обороны в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

На видео, опубликованном бойцами, — попадание вражеского дрона по бронетранспортеру 3-й ОШБр. Несмотря на это, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 3 штурмовой показали кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке. ВИДЕО

Смотрите также: Видео бойцов 3-й ОШБр из подвалов коксохима в Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Топ комментарии
+37
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17.02.2024 16:49
+27
Пані Галина , якщо інші 95, 72 , 110 , і інші бригади не знімають відоси, то це не значить, що вони не кіборги , не найкращі !!!!!!!!!!!!!!! Наприклад ,завдяки 72 бригаді , і ішим бригадам , відбили Київщину , аж по самий кордон . То вони не кіборги, не найкращі ??!! Лядь, це мене бісить....
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17.02.2024 17:31
+24
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2024 17:07
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17.02.2024 16:49 Ответить
3 Штурмовая - это нечто
Про них надо не фильм снимать
А целый СЕРИАЛ
НУ ТОЧНО КИБОРГИ!
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17.02.2024 16:51 Ответить
Пані Галина , якщо інші 95, 72 , 110 , і інші бригади не знімають відоси, то це не значить, що вони не кіборги , не найкращі !!!!!!!!!!!!!!! Наприклад ,завдяки 72 бригаді , і ішим бригадам , відбили Київщину , аж по самий кордон . То вони не кіборги, не найкращі ??!! Лядь, це мене бісить....
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17.02.2024 17:31 Ответить
Продовжу писок апатичної пані №3--у нас , українців , всі воїни рідні , найкращі . Це як мати , яка любить усіх своїх дітей однаково , всі найкращі -- зрозуміла пані Апатія ?
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17.02.2024 17:57 Ответить
Так,пiдтримую! За кожного болить, за кожного молимось!🙏🙏🙏
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17.02.2024 18:23 Ответить
А 93 бригада "Холодний Яр" визволяла Сумщину...

На честь цієї бригади у Сумах перейменували одну з головних вулиць у центрі міста!
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17.02.2024 18:20 Ответить
Це не БМП, бо це схоже на М113. Але хлопці тим більше - вогонь
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17.02.2024 17:00 Ответить
Вже виправили на "бронетранспортер")
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17.02.2024 17:03 Ответить
Написано "бронетранспортер" - це воно й є. Чи це виправили вже?
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17.02.2024 17:05 Ответить
Так, виправили.
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17.02.2024 17:10 Ответить
М113 и есть бронетранспортер
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17.02.2024 19:01 Ответить
Дякую, КЕП Очевидність.
Ви не змогли прочитати коменти?
З них виднося що спочатку в статті було написано "БМП", потім виправили на "бронетранспортер".
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17.02.2024 19:30 Ответить
до бою, хлопці, ну ж мерщій,,,
які ж тяжкі кадри...
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17.02.2024 17:00 Ответить
В унисон, со второго фронта: "Схоже, у Брюсселі втомилися возитися з головним відщепенцем Євросоюзу Віктором Орбаном і всерйоз взялися за те, щоб взяти Угорщину, яка відкрито дотримується антиєвропейської риторики, у вуздечку. Раніше, нагадаємо, у ЗМІ просочилася інформація, що угорському прем'єр-міністру пригрозили руйнуванням економіки його країни у разі, якщо він блокуватиме виділення допомоги Україні. В результаті Орбану не залишилося нічого іншого, як піти ЄС назустріч, принагідно придумавши відмовку для свого електорату, що нібито вимоги Будапешта були виконані. Але після цього проблеми Угорщини не закінчилися. Напередодні стало відомо, що Євросоюз подав на уряд країни до суду через ухвалений закон про «захист суверенітету», яким обмежується свобода преси та цивільних груп, що порушує цілу низку фундаментальних цінностей ЄС..." -Лед тронулся, панове.
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17.02.2024 17:03 Ответить
Серце заходиться.
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17.02.2024 17:06 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2024 17:07 Ответить
А в мене завжди на серце світліше коли читаю слова цієї пані Чайка Київ.
дякую Вам пані Чайка. За Вашу небайдужість і емпатію до наших захисників. Ваші чисті слова як ковток надії і промінь сонця
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17.02.2024 23:53 Ответить
Дякую вам.
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18.02.2024 11:49 Ответить
Ну то помогло твоє скиглиння? Захистило?
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19.02.2024 04:53 Ответить
Чого твоя химера нікого не врятувала? Погано скиглила чи, може, вигадка не здатна ні на що, бо це вигадка для безмозких?
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19.02.2024 04:57 Ответить
Є таке прислівя: дурень й думкою багатіє. Щось її скиглиння не помагає захисникам.
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19.02.2024 04:51 Ответить
Віропітечка, ну то помогла та захистила твоя нікчема та хлівонароджений?
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19.02.2024 03:05 Ответить
Що з 110 ю ? Що з іншими ? Чому тільки за 3 штурмову інфа ? Пане Бутусов , будь ласка !!!
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17.02.2024 17:25 Ответить
Бмп то НАТОвское а не советское говно. Если дрон вражеский не "Ланцет" то врядли подбили бы москали этот БМП.
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17.02.2024 17:27 Ответить
але двері відламали, паскуди курносі...
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17.02.2024 17:36 Ответить
двери заменят в рембате, зато люди все живы и даже не ранены.
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17.02.2024 18:41 Ответить
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17.02.2024 17:44 Ответить
гарантії безпеки? - тримайте пацани...
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17.02.2024 18:09 Ответить
Немцам. До того ж ********. А кацапским фашистам віри нема і не буде
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17.02.2024 23:55 Ответить
Ви думаєте ми це все пробачимо? Це наслідки недолугих тактичних рішень! Ще одна фортеця- дурниці. Головне це особовий склад.
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17.02.2024 18:15 Ответить
Час назад Украинский СУ-34 накрыл колону танков возле Авдеевки...💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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17.02.2024 18:30 Ответить
В України немає Су-34, Су-24 є, Су-25 є, Не відомо що Су-27 лишились.
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17.02.2024 18:41 Ответить
не знаю, есть ли у нас на вооружении СУ-34
мож трофейные
но наши *банули сегодня на востоке три кацапских самолета, и это радует
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17.02.2024 19:08 Ответить
ахаха .... "трофейные"
а запчасти где брать? Свинарчуков же рассадили уже. ой, нет, их на зонах нет
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18.02.2024 10:52 Ответить
Первый штурм Авдеевки начался 7 марта 2014 года..со стороны Донецка шли 3 танка и 5 Бмп... файно палало 💥💥💥
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17.02.2024 18:36 Ответить
Вот какой папа у Вовы умный! Говорил, что Вова в армию не пойдет, там опасно. Нет, ну он что таки не прав? Там и правда страшно!
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17.02.2024 18:38 Ответить
У відео з цієї статті ми бачимо чергове дуже яскраве свідчення про

відсутність системної роботи і відповідно відсутність результатів у справі

РОЗВ'ЯЗАТИ СТАНДАРТНУ ЗАДАЧУ і СТВОРИТИ ТЕХНОЛОГІЮ

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ворожих ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ,

на етапі їх наближення до нашої техніки в процесі атаки.
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18.02.2024 02:48 Ответить
Що бачимо тут на відео? -

1. Відстрілюватись наші почали після того, як ВЖЕ отримали 1 удар.

2. Відстрілюватись почали ВСЛІПУ - не прицільно, а "кудись в найбільш імовірному напрямку".

Якби цю задачу в режимі постійного чергування і прицільного відстрілювання виконував автоматично робот або, хоча би, людина з відповідними засобами виявлення, прицілювання і ураження, то, думаю, у дронів камікадзе шанси уразити техніку знизились би до нуля.
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18.02.2024 02:54 Ответить
Впевнений, якби ти був там, все БУЛО Б НЕ ТАК...
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18.02.2024 05:52 Ответить
Сап.янс, так пишуть шо треба якісь дробовики. ну мля за 2 роки вже би партнери розробили Дроботурель шо монтується на Бредлі блін, чи на совковий т-72 і 64
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18.02.2024 10:54 Ответить
 
 