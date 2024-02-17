В Авдеевке вражеский дрон попал по бронетранспортеру 3-й ОШБр, но бойцы продолжали отстреливаться. ВИДЕО
В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию Сил обороны в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.
На видео, опубликованном бойцами, — попадание вражеского дрона по бронетранспортеру 3-й ОШБр. Несмотря на это, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу, передает Цензор.НЕТ.
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+37 Виктор Стеценко #457307
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+27 Tata Parasolka
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+24 Чайка Київ
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Про них надо не фильм снимать
А целый СЕРИАЛ
НУ ТОЧНО КИБОРГИ!
На честь цієї бригади у Сумах перейменували одну з головних вулиць у центрі міста!
Ви не змогли прочитати коменти?
З них виднося що спочатку в статті було написано "БМП", потім виправили на "бронетранспортер".
які ж тяжкі кадри...
дякую Вам пані Чайка. За Вашу небайдужість і емпатію до наших захисників. Ваші чисті слова як ковток надії і промінь сонця
мож трофейные
но наши *банули сегодня на востоке три кацапских самолета, и это радует
а запчасти где брать? Свинарчуков же рассадили уже. ой, нет, их на зонах нет
відсутність системної роботи і відповідно відсутність результатів у справі
РОЗВ'ЯЗАТИ СТАНДАРТНУ ЗАДАЧУ і СТВОРИТИ ТЕХНОЛОГІЮ
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ворожих ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ,
на етапі їх наближення до нашої техніки в процесі атаки.
1. Відстрілюватись наші почали після того, як ВЖЕ отримали 1 удар.
2. Відстрілюватись почали ВСЛІПУ - не прицільно, а "кудись в найбільш імовірному напрямку".
Якби цю задачу в режимі постійного чергування і прицільного відстрілювання виконував автоматично робот або, хоча би, людина з відповідними засобами виявлення, прицілювання і ураження, то, думаю, у дронів камікадзе шанси уразити техніку знизились би до нуля.