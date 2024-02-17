Воїни 3 штурмової показали кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці. ВIДЕО
Українські воїни 3-ої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці та відходять на підготовлені позиції. Вони опублікували відео та показали який вигляд наразі має стабілізаційний пункт, де надають медичну допомогу військовим.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага, відео містить кадри відкритих поранень та крові.
"Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової. Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+67 Ihor Demkiv #524736
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+45 Наталия П
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+37 Марина Нєчаєва #561431
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Абсолютно железная несокрушимая воля. Поклон до земли за кровь, за раны, за потрясающе мужество.
нашими Героями! 😰Боженька Спасителю, спаси,збережи,
врачуй наших Геоев! Слава Тобi Спасителю! 🙏🙏🙏Слава Героям!
у нас над головою... 😥 Боже, благослави, спаси та захисти наших
мужнiх воiнiв! Молимо та благаемо всiею Украiною! 🙏🙏🙏
Що б ви передохли всі, тварюки. І мокшанські і зелені.
напоржалі ...ть
А виглядає так, що ніхто не думав навіть, що з допомогою від західних партнерів можуть бути проблеми. Так це передбачати повинен був план Б. А план Б схоже неохоче якось розглядали настільки серйозно, як от росіяни готувалися до нашого наступу. Але це ж логічно. Що якщо наступ був невдалим, то треба чекати контрнаступ у відповідь. І треба готуватися до контрнаступу супротивника разом з підготовкою до наступу. І партнери б це зрозуміли. І тоді б виділяли на це кошти. Якщо бачили б, що перед ними люди, які розглядають різні варіанти розвитку подій і правильно оцінюють реальність. Але це для когось мабуть може видаватися душним і недостатньо динамічним і викликати пригнічення, а не піднесення. Яке хочуть викликати ті, хто звик приховувати реальність. Розраховуючи на авось.
щоб Ви не бачили та ще бiльше не рвали собi серце... 😰
най виплачеться - іноді це вкрай потрібно...
Не всіх же врятували.
Падлюки зелені. Просерають все.
Дякуємо Тобі Господи за Те що Ти є і за Твою допомогу в протистоянні з нечистю.
Славимо Тебе Господи, бо Ти є благ і милостивий!!!
Молимось за Україну, за наших воїнів.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь
зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!