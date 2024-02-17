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Воїни 3 штурмової показали кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці. ВIДЕО

Українські воїни 3-ої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці та відходять на підготовлені позиції. Вони опублікували відео та показали який вигляд наразі має стабілізаційний пункт, де надають медичну допомогу військовим.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага, відео містить кадри відкритих поранень та крові.

"Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової. Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує обеззброєного росіянина з телефоном у руках. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+67
вклонитися до землі їм усім
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17.02.2024 13:24
+45
Як і чим ми зможемо відплатити цим хлопцям за наше життя в тилу? Ніколи не забувати загиблих і ніколи не забути це кацапам НІКОЛИ. Бережи Господь нашіх героїв і захистників. Смерть кацапам.
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17.02.2024 13:35
+37
Які жахи..

Що б ви передохли всі, тварюки. І мокшанські і зелені.
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17.02.2024 13:29
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вклонитися до землі їм усім
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17.02.2024 13:24 Відповісти
Як і чим ми зможемо відплатити цим хлопцям за наше життя в тилу? Ніколи не забувати загиблих і ніколи не забути це кацапам НІКОЛИ. Бережи Господь нашіх героїв і захистників. Смерть кацапам.
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17.02.2024 13:35 Відповісти
і на виборах думати головою а не шлунком
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17.02.2024 13:43 Відповісти
І не телевізором і відосіками.
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17.02.2024 14:44 Відповісти
Готуєся до виборів? За кого потрібно було голосувати? За кого голосував сам і за кого на майбутніх виборах вважаєш потрібно голосувати?
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17.02.2024 15:52 Відповісти
А ти?
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17.02.2024 16:21 Відповісти
Потрібно було вибирати між П і З. Вибрали клоуна, результати перед нами. То за кого потрібно було голосувати?
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17.02.2024 16:27 Відповісти
І що на зараз печально, що є досі ті які можливо і зараз побігли б голосувати за зе. Мабуть ненаржалися ще.
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17.02.2024 16:35 Відповісти
Сумно не те що вони є , сумно те , що їх і сьогодні більшість (( Історія нічому не вчить , а саме сумне , що у головах цих ідіотів у всьому і досі винен Порошенко . Це реально якась інфекція , яжнетряпка п'ять років чудить , а винні попередники , такого навіть анекдот не витримав би ((
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17.02.2024 23:47 Відповісти
Без обвинувачень, а з 14 по 19 нагадайте результати?
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17.02.2024 18:18 Відповісти
Які тобі результати нагадати ? Як прийняли країну з нулем у казні і здали із 30 мільярдами доларів у 2019 ? Як у 2014 хлопці йшли на фронт у домашніх капцях , а техніка за сто метрів від частини кипіла і глохла , а потім у 2019 багатьом навіть на Цензорі Нептун і Богдана муляли бо "не такі " , а Вербу досить виготовляти бо на складах багато (( ? Ти дякуючи 14-19 став частиною світу , бо безвіз отримав і не тринди що тепер тебе не випускають - зате твоя дружина і діти можуть туди вільно виїхати і у відносно нормальних умовах жити , а не сидіти у таборі біженців як африканці та араби (( Ти мав право голосу , право вибору , та і багато можливостей мав у ці роки . Що тепер - рота тобі заткнули , годують телемарафоном і ти мовчки чекаєш що за тебе зеслиз вирішить -жити тобі , чи здохнути . Зауваж - зеслиз дохнути не планує , він від снайперів себе береже ((.
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17.02.2024 23:44 Відповісти
Синку тикати не потрібно, Я 24 лютого вже зранку був в ТЦК, ріторічне питання ми з тобою в черзі раптово не сперечалися хто перший на ВЛК попаде? Якою частиною світу ми стали з 14 по 19? контрабанда з квазі республіками, котли, де дані по загиблим за ті роки, чи не на часі, кого притягли до відповідальності за злочини і договірняки з орками?
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18.02.2024 22:39 Відповісти
"Синок" у 2013 знятий із обліку у РВК у зв'язку із досягненням граничного віку перебування на обліку для офіцерів резерву (( Мій сусід трішки молодший -57 з ревматоїдним артритом і відповідно серцем не в порядку , у лютому 2022 в ТРО пішов і на ВЛК не посилали , тепер ось не знають у частині що з ним робити , чекають поки 60 стукне , тож із своїми "ріторічними" питаннями про ВЛК 24.02.22 звертайся до таких як сам героїчних тролів . То що ти там мені , татку , з окопів бажаєш пояснити ?
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18.02.2024 23:18 Відповісти
Відповіді чєкав на мої питання, но тролі мабуть не відповідають на запитання?
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18.02.2024 23:27 Відповісти
"Татку" ! На які питання хотів відповідь отримати ? Якою частино світу ? - цивілізованою ! Ти "устал ат катлов с 14 по 19 " ? - у Маріку відпочив ? (( Бахмутом відновився ? Авдіївка не сниться ? Скільки "засекречених " даних про загиблих у ті роки якщо ім"я кожного загиблого тоді оприлюднювалося ? Ну і саме головне - "договорняки з орками " (( .... я ж забувся , це ж у 2014 Чонгар розмінували , на сході з позицій відійшли у чисті поля і здали Херсонську і Запорізьку області ..... Почєкун ! Як тобі ночами спиться , "досягнення" після 2019 не муляють , чи то совсєм другоє ?
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18.02.2024 23:56 Відповісти
Воєн ! Ти де ? Чи від відповідей у окопі заховався ? (( Не сци , вони не бронебійні , запалювальні , пердак твій трішки підгорить та й годі
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19.02.2024 00:31 Відповісти
Якою частино світу ? - цивілізованою ! Ти "устал ат катлов с 14 по 19 " ? - у Маріку відпочив ? (( Бахмутом відновився ? Авдіївка не сниться ? Скільки "засекречених " даних про загиблих у ті роки якщо ім"я кожного загиблого тоді оприлюднювалося ? Ну і саме головне - "договорняки з орками " (( .... я ж забувся , це ж у 2014 Чонгар розмінували , на сході з позицій відійшли у чисті поля і здали Херсонську і Запорізьку області ..... Почєкун ! Як тобі ночами спиться , "досягнення" після 2019 не муляють , чи то совсєм другоє ? 1) Цивілізоаною? З рівнем корупції в пятірці самих корумпованих держав, де віджимали і продовжують на превеликий жаль бізнес, і вбивають непокорних, де конкретні дані по кількості загиблих за період за той період, де сидять ті генерали які здали і кинули своїх бійців на гибель і по зараз спочівають на лаврах? При цому той Чонгар, і хто його розмінував достеменно не ясно, там ще є дороги, і підрив нічого би не вирішив стратегічно.
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19.02.2024 13:41 Відповісти
Тебе рівень цивілізованості не влаштовує - тоді велкам ту параша ,до якої нас планомірно тягли до 2014 та й тепер туди ж спрямовують , там все ок . Щодо даних , то у тебе пам'ять дуже коротка - згадай як по телебаченню оголошувався список загиблих воїнів , щоразу як це траплялося . Ну а про "етажє савсєм другоє" я вже написав. Бувай , почекун , з тобою все ясно , біжи чергу у ТЦК сторожуй бо іще ненароком пропустиш.
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19.02.2024 18:01 Відповісти
Прикро що такі ще служили у війську, ніякої конкрєтіки ні о чем, мабуть свого часу все просрали та продали а тепер знатний діваний єксерд прокинувся, оті були гарні а ці вже гімняні, тому що вже нічого не можу вкрасти.
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19.02.2024 18:54 Відповісти
Троль зелений , як там з чергою до тцк , чи ти вже забувся про неї ? Давай вперед , ідеї акакойразніци боронити !
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19.02.2024 20:22 Відповісти
Тільки після таких діванних резервістів як ти.
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19.02.2024 21:11 Відповісти
Так гарно починав про тцк 24.02 (( і так обісрався ........
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19.02.2024 21:33 Відповісти
Я бачу невтішну тинденцію, марафонолюбителям підсовують зелю, і притулу. План зебанди, в другий тур протягнути саме цих двох, а там похер хто з них. Матимемо єрмака 2.0 У нас є на мою думку три кандидати, Залужний, Прошенко, ну і Розумков думаю точно не гірше гнусавого... Ну і не факт що Залужний захоче...
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17.02.2024 19:45 Відповісти
Звісно популярність велика справа , але погодьтеся - Залужний це чудовий військовий , а у президента зовсім інші якості повинні бути розвинені , бо війна це лише один із засобів політики (( Не знаю як Разумков , а от із колишнього нашого міністра ЗС Огризка президент міг би бути чудовий . Коли все почалося у 2014 , те що він пропонував робити державі , цілком справадилося у подальшому . Політикою на міжнародному рівні дійсно повинні займатися кваліфіковані дипломати і політики , а не проститутки корабельні сосни , тамади і артисти розмовного жанру.
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17.02.2024 23:58 Відповісти
Справдилося , очепятка
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17.02.2024 23:59 Відповісти
В Україні було два президенти, Ющенко, Порошенко. які всіма силами намагались вивести цю тупу сіру масу ,на новий етап розвитку саме Української держави, подалі від совєтщіни, але виявилось що це саме більш і не подобається стаду((( Що би не казали на Пороха, він дуже багато корисних речей зробив для України. Але стадо аналізувати не вміє Г+Г сказав свінарчюкі! Але що саме страшне, коли їм кажеш ,бач як армію обкрадають, які яйця золті наші солдати їдять, на що вони заявлять, а виши свинарчуки що не так робили. ...?((( Так ти же курва голосував ,що би такі свинарчуки не прийшли. А тепер воно клінічно це не сприймає, пять років розносять країну зегниди, а воно досі ,а ваш Порошенко нічим не кращий... Це просто безнадійно.
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18.02.2024 00:52 Відповісти
Поражает тот факт, что воины с тяжелейшими ранениями, с перебитыми ногами и руками, все в крови, с ужасно развороченными мышцами НЕ издают ни единого стона...

Абсолютно железная несокрушимая воля. Поклон до земли за кровь, за раны, за потрясающе мужество.
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17.02.2024 14:25 Відповісти
Так i це не може оставити байдужим...😨 Плачу i пишаюсь
нашими Героями! 😰Боженька Спасителю, спаси,збережи,
врачуй наших Геоев! Слава Тобi Спасителю! 🙏🙏🙏Слава Героям!
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17.02.2024 17:44 Відповісти
Плачу... Яку велику цiну нашi Героi платять за мирне небо
у нас над головою... 😥 Боже, благослави, спаси та захисти наших
мужнiх воiнiв! Молимо та благаемо всiею Украiною! 🙏🙏🙏
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17.02.2024 17:36 Відповісти
Які жахи..

Що б ви передохли всі, тварюки. І мокшанські і зелені.
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17.02.2024 13:29 Відповісти
бубнявий зрадив всіх .
напоржалі ...ть
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17.02.2024 13:29 Відповісти
Якби вище командування там час від часу перебувало, на тих стабілізаційних пунктах, зі своїми замами і бачило ці страшні речі, то мабуть думали б про те, щоб попередити такі ситуації. Забезпечивши бійців нормальними укріпленими позиціями, якщо ми перейшли в оборону. Які повинні були готувати вже давно, якщо не одразу перед літнім наступом, на випадок, якщо наступ не дасть бажаних результатів.
А виглядає так, що ніхто не думав навіть, що з допомогою від західних партнерів можуть бути проблеми. Так це передбачати повинен був план Б. А план Б схоже неохоче якось розглядали настільки серйозно, як от росіяни готувалися до нашого наступу. Але це ж логічно. Що якщо наступ був невдалим, то треба чекати контрнаступ у відповідь. І треба готуватися до контрнаступу супротивника разом з підготовкою до наступу. І партнери б це зрозуміли. І тоді б виділяли на це кошти. Якщо бачили б, що перед ними люди, які розглядають різні варіанти розвитку подій і правильно оцінюють реальність. Але це для когось мабуть може видаватися душним і недостатньо динамічним і викликати пригнічення, а не піднесення. Яке хочуть викликати ті, хто звик приховувати реальність. Розраховуючи на авось.
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17.02.2024 13:40 Відповісти
А нащо їм перебувати там. Може у них інші плани.
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17.02.2024 14:46 Відповісти
У командування вроджена гемофілія. Інакше в командування не попасти.
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17.02.2024 18:09 Відповісти
Друже, ти написав нісенітницю в яку сам не віриш. В армії кожен там, де має бути. Розчулити командира, якому треба виконати бойовий наказ не потрібно. Це заважає, і веде до більших втрат. Інша справа, якщо командиру погрожують судом за НЕвиконання задачі не дивлячись на його втрати у підрозділі. Треба відступати в умовах пів оточення - це на розсуд кожного, хто керує навіть двома-трьома воїнами. Це - ПРАВИЛЬНО !
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17.02.2024 18:38 Відповісти
Я казав за те командування, яке приймає рішення за виділення ресурсів для будівництва укріплень, а не за командирів на місцях.
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17.02.2024 19:41 Відповісти
жінка не змогла це дивитися, заплакала і десь сховалася...
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17.02.2024 13:51 Відповісти
Я розумiю Вашу дружину... Мабуть пiшла плакати,
щоб Ви не бачили та ще бiльше не рвали собi серце... 😰
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17.02.2024 17:49 Відповісти
я теж її розумію, тому і мовчу.
най виплачеться - іноді це вкрай потрібно...
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17.02.2024 17:54 Відповісти
Класно, знайшовся винуватий - Білецький... Мля, дебіли, коли ви вже хоч трохи почнете думати головами.
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17.02.2024 14:05 Відповісти
Як подоляківські можуть думати? Чим?
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17.02.2024 14:47 Відповісти
Воно ще й провокує на відповідь, бо за це отримує грошики. Криваві. В бан його.
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17.02.2024 14:49 Відповісти
А ну давай сам победитель возьми и за три дня на незнакомом направлении всех деблокируй.
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17.02.2024 14:55 Відповісти
Титани!
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17.02.2024 14:19 Відповісти
ДЯКА ВАМ ВЕЛИКА ТА ЗЕМНИЙ УКЛІН ЗАХИСНИКИ!
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17.02.2024 14:23 Відповісти
Тільки живіть, рідненькі.❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹
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17.02.2024 14:24 Відповісти
В Дніпрі щвидкі літали останні дні як під час Бахмуту...
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17.02.2024 14:26 Відповісти
Вічна слава всім, хто захищає Україну!
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17.02.2024 14:41 Відповісти
А є підготовлені позиції?
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17.02.2024 14:53 Відповісти
сколько здесь боли, силы и мужества
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17.02.2024 14:54 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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17.02.2024 15:00 Відповісти
Тримайтесь, дорогі наші герої! 🙏🙏🙏
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17.02.2024 15:19 Відповісти
Низький уклін Вам, славетні наші Воїни, до самої землі! Бережіть себе! Бийте насмерть рашистську гадину!
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17.02.2024 16:12 Відповісти
А 110 та ? Чи вони всіх ?
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17.02.2024 16:23 Відповісти
Для чого було до такого доводити.
Не всіх же врятували.
Падлюки зелені. Просерають все.
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17.02.2024 16:26 Відповісти
Плачу від болю, але плачу і від радощів і гордості за наших хлопців.
Дякуємо Тобі Господи за Те що Ти є і за Твою допомогу в протистоянні з нечистю.
Славимо Тебе Господи, бо Ти є благ і милостивий!!!
Молимось за Україну, за наших воїнів.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь
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17.02.2024 16:31 Відповісти
Амiнь! 🙏🙏🙏
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17.02.2024 17:52 Відповісти
Честь хлопці!!!!!!!! слава Україні!!!!!!!!
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17.02.2024 16:33 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏Слава Героям! Украiнi Слава! 💙💛
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17.02.2024 17:55 Відповісти
Это надо показывать розовым пони что бы они наконец то поняли что их ждёт в не далёком будущем.
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17.02.2024 17:39 Відповісти
Такі кадри жорстокої правди про війну треба показувати найбільше до війни. Тоді її не допустила б влада і народ. А так, як в кінах про німців- один червоноармієць всіх німців постріляв, і всі діти гралися у війну, бо пропаганда не показувала страшних каліцтв і смертей. Люди пізно розуміють що життя - одне і ніякого потойбічного небесного вічного благоденства немає. На жаль. А герої вмирають і то набагато швидше ніж не герої.
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17.02.2024 17:50 Відповісти
Я думав, що ти розумний. А виявилось ....
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17.02.2024 18:40 Відповісти
Мудрі слова, але далеко не кожен їх тут зрозуміє... Тому і війна.
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18.02.2024 08:57 Відповісти
🇺🇦🙏. Таких козаків ніщо не переможе. Сили вам, Воїни Світла!!!
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17.02.2024 18:33 Відповісти
В армії кожен там, де має бути. Розчулити командира, якому треба виконати бойовий наказ не потрібно. Це заважає, і веде до більших втрат. Інша справа, якщо командиру погрожують судом за НЕвиконання задачі не дивлячись на втрати у його підрозділі. Відступати в умовах пів оточення чи ні - це на розсуд кожного, хто керує навіть двома-трьома воїнами. Тільки це - ПРАВИЛЬНО ! За умови - не підставляй свого сусіда !
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17.02.2024 18:43 Відповісти
А тяжко пораненого військового на прізвище "БАЙРАКТАР" кинули,а кацапи його застрелили!
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17.02.2024 22:55 Відповісти
Дякуємо нашим мужнім Воїнам. Ви наша сила, наша надія і наша віра у Перемогу. Хай Всевишній оберігає вас у цих важких випробовуваннях. Хай з кожним з вас у дорозі буде Ангел-охоронець! Молимось за вас, дорогі наші ❤️🙏❤️
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17.02.2024 23:00 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZM6oYqDbh/

зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!
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17.02.2024 23:48 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.02.2024 16:54 Відповісти
 
 