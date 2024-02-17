Воїни 3 штурмової показали кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці. ВIДЕО

Українські воїни 3-ої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці та відходять на підготовлені позиції. Вони опублікували відео та показали який вигляд наразі має стабілізаційний пункт, де надають медичну допомогу військовим.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага, відео містить кадри відкритих поранень та крові.

"Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової. Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці", – йдеться в повідомленні.

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