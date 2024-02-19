Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію щодо зниклих безвісти. ВIДЕО

Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати рідні та близькі зниклих безвісти: 0 800 20 24 02.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, достеменно відоме місцеперебування лише восьми тисяч полонених українців. Десятки тисяч людей — і цивільних, і військовополонених — залишаються у статусі зниклих безвісти.

Якщо ви є родичем або знаєте про військовополонених, ув’язнених цивільних, зниклих безвісти на окупованій території цивільних, дзвоніть за номером 0 800 20 24 02 (безкоштовно).

Оператори ХПГ попросять вас назвати основну інформацію, яка буде внесена до бази даних пошуку зниклих безвісти та підтримки їхніх родин. Після цього з вами зв’яжуться юристи Харківської правозахисної групи для подальшої роботи.

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