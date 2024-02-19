Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію щодо зниклих безвісти. ВIДЕО
Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати рідні та близькі зниклих безвісти: 0 800 20 24 02.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, достеменно відоме місцеперебування лише восьми тисяч полонених українців. Десятки тисяч людей — і цивільних, і військовополонених — залишаються у статусі зниклих безвісти.
Якщо ви є родичем або знаєте про військовополонених, ув’язнених цивільних, зниклих безвісти на окупованій території цивільних, дзвоніть за номером 0 800 20 24 02 (безкоштовно).
Оператори ХПГ попросять вас назвати основну інформацію, яка буде внесена до бази даних пошуку зниклих безвісти та підтримки їхніх родин. Після цього з вами зв’яжуться юристи Харківської правозахисної групи для подальшої роботи.
Будь ласка, зачекайте...
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Вибачте, накіпіло.
Старшого брата свого кума, після того, як він зник безвісті наприкінці 2022-го ми ховали у лютому 2023-го... В закритій труні... Ховали ті, кому дозволили відпустку, хто зміг...
Тому це болюча тема і моральний захист - який є...
Вибачте, якщо когсь образив, але винним у цьому я вважаю шоблу з Банкової, тому й реагую відповідно...
Колону розбили - вони навіть не доїхали . Тіло - бачили хлопці з безпілотника . Але забрати до цих пір немає можливості - сіра зона . Виплати мамі ? Ні - офіційно пропав безвісти - бо президенту не вистачає на тєлємарафон