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Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію щодо зниклих безвісти. ВIДЕО

Харківська правозахисна група запускає гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати рідні та близькі зниклих безвісти: 0 800 20 24 02.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ХПГ.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, достеменно відоме місцеперебування лише восьми тисяч полонених українців. Десятки тисяч людей — і цивільних, і військовополонених — залишаються у статусі зниклих безвісти.

Якщо ви є родичем або знаєте про військовополонених, ув’язнених цивільних, зниклих безвісти на окупованій території цивільних, дзвоніть за номером 0 800 20 24 02 (безкоштовно).

Оператори ХПГ попросять вас назвати основну інформацію, яка буде внесена до бази даних пошуку зниклих безвісти та підтримки їхніх родин. Після цього з вами зв’яжуться юристи Харківської правозахисної групи для подальшої роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Єдиному реєстрі осіб 28 тис. українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, реальна цифра вдесятеро більша, - Лубінець

Автор: 

правозахисники (377) зниклий безвісти (207)


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Вони на шашликах - Зе їм виділів 7млрд, які зекономив осінню 2021-го! Разом з "азовцями" з "Азовсталі"!"

Вибачте, накіпіло.
Старшого брата свого кума, після того, як він зник безвісті наприкінці 2022-го ми ховали у лютому 2023-го... В закритій труні... Ховали ті, кому дозволили відпустку, хто зміг...
Тому це болюча тема і моральний захист - який є...
Вибачте, якщо когсь образив, але винним у цьому я вважаю шоблу з Банкової, тому й реагую відповідно...
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19.02.2024 21:52 Відповісти
Троюрідного брата з тро ( зрозуміло підготовка -ніяка, просто сиділи на блокпостах ) забрали на Бахмут .( Це тоді який Зеленський наказав тримати Сирському будь якою ціною чи як ?)
Колону розбили - вони навіть не доїхали . Тіло - бачили хлопці з безпілотника . Але забрати до цих пір немає можливості - сіра зона . Виплати мамі ? Ні - офіційно пропав безвісти - бо президенту не вистачає на тєлємарафон
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19.02.2024 22:51 Відповісти
Женя, дай прямую ссылку, размещу у себя на сайте
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20.02.2024 10:38 Відповісти
https://khpg.org/1608813385
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20.02.2024 12:09 Відповісти
 
 