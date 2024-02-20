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Птах клює нутрощі ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому тіло ліквідованого окупанта розкльовує хижий птах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі птах сидить на тілі ліквідованого загарбника та клює його нутрощі із відкритої рани. 

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два коти гризуть покинуте тіло окупанта. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) тварини (463)


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Топ коментарі
+34
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20.02.2024 19:20
+24
Ця птічька перетравить його русскій міръ, та висере.
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20.02.2024 19:22
+22
до чого птахів довели, кляті рашисти..
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20.02.2024 19:20
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:40 Відповісти
Там він пише шо задонатить 100$, а не 2 мільйони
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20.02.2024 20:39 Відповісти
100$ за кожний ретвіт
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20.02.2024 21:03 Відповісти
Я вже ретвітнув, де мої 100 баксів?
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20.02.2024 21:04 Відповісти
до чого птахів довели, кляті рашисти..
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Как бы птичка отравления не получила
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20.02.2024 19:34 Відповісти
Птічку жалко, може отруїтися.
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Ця птічька перетравить його русскій міръ, та висере.
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20.02.2024 19:22 Відповісти
Якщо США розберуться з виборами, то американський орел
успішно виклює печінку кремлю.
Як це йому не огидно...
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20.02.2024 19:37 Відповісти
майже одночасно коментнули
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20.02.2024 19:26 Відповісти
Шкода птицю, може отруїтися
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20.02.2024 19:21 Відповісти
Там така травна система, що перетравить усе... а кацапів - тим паче
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20.02.2024 20:48 Відповісти
данко хренов...
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20.02.2024 19:24 Відповісти
Тогда уж Прометей, тот тоже с огнем баловался.
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21.02.2024 02:04 Відповісти
Розквітає флора на мінних полях

Жиріє фауна на трупах орків...

Рашиські курви, горіти вам вічним вогнем у пеклі, сплюндрували Україну ! 👿
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20.02.2024 19:27 Відповісти
Українському птаху-смачного...
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20.02.2024 19:28 Відповісти
1 психіка у нормальних людей вже стійка,
2 булоб добре щоб розвідка назвала ім"я підара
3 не не рекомендовано а обов"язково для перегляду
бо не у всіх в Україні війна
та не всі знають що й наших теж клюють..
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20.02.2024 19:29 Відповісти
1 психіка у нормальних людей вже стійка,
оце абсолютно заперечу, дуже мало хто хоче ОСОБИСТО таке спостерігати... по теліку то ж без запитань...
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20.02.2024 20:38 Відповісти
Знайте , кацапи і памʼятайте , що в Україні на вас чекає смерть ,
страшна і пекельна смерть , іншого не дано 🤬
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20.02.2024 19:31 Відповісти
Смерть з поховання по-зороастрiйськи)))). А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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20.02.2024 20:17 Відповісти
Сруськай мір з лайна, завадив усю екологію Мирної України!

За усе це, вони отримають належну КАРУ від мирних Українців!!
Але поки що, оті привладні КВНщики, усіляко гальмують, НЕВІДКЛАДНЕ внесення змін до законів щодо приведення совдепівських положень з мобПідготовки держави, до нагальних потреб СЬОГОДЕННЯ України!
Слава Україні!
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20.02.2024 19:34 Відповісти
Клює і спльовує, бо там печінка наскрізь проспиртована.
Прометей з рашиста так і не вийшов.
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20.02.2024 19:35 Відповісти
Прометей вийшов, але не той. Приніс кацап вогонь зовсім інший.
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20.02.2024 19:38 Відповісти
апдейт класики ))
"споконвіку кацапурів так орел карає
що день божий і печінку
й серце розбиває" (С)
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20.02.2024 19:36 Відповісти
Саундтрек - РЕСПЕКТ!!!
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20.02.2024 19:39 Відповісти
Виплюнь! Негайно виплюнь каку.
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Пусть еще на@ет ему в глаз
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20.02.2024 19:44 Відповісти
навіщо йому за мишами ганятись коли є така котлєта
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20.02.2024 19:44 Відповісти
ВОРОГ НАСТУПАЄ НА РОБОТИНЕ - ШТУРМИ ВІДБИТО, ЗНИЩЕНИЙ АНГАР ТЕХНІКИ РОСІЯН: стрім із міста на Сходіhttps://www.youtube.com/watch?v=OtRda0yd668
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20.02.2024 19:48 Відповісти
А якщо це не окупант?..
Арестович вже дозвиздівся до нашої перемоги.. не корміть людей пропагандоінфою як на "хмарофоні".
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20.02.2024 19:48 Відповісти
Червона изолента на нозі..Підара арестовича слухав?
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20.02.2024 20:04 Відповісти
де ти там червону стрічку видивився (та й не ізоляційну а скотч використовується для розпізнавання, спец блін)?..
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20.02.2024 20:35 Відповісти
Праве копито,під коліном..Скотч,кажеш? Хай буде скотч,йому пасує...
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20.02.2024 20:50 Відповісти
Це небезпечно. Можна отруїтися алкоголем.
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20.02.2024 19:50 Відповісти
Для чого це? Ніби птах вибирає, кого їсти. Він так само їсть й нутрощі українських воїнів. Цензор все більше вподоблюється сруцьким пропагандонським сайтам.
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20.02.2024 19:53 Відповісти
Смачного...
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20.02.2024 19:55 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ПІДАРАМ!
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20.02.2024 19:59 Відповісти
Птах, коли наісться нутрощів асвабадителя, може закричати "Алясканаш,", "нарушаются права руских".
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20.02.2024 19:59 Відповісти
Це найбільша користь від кацапа (відео) на землі.
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20.02.2024 20:06 Відповісти
Прометей. Лайт версія. )
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20.02.2024 20:10 Відповісти
Туди йому дорога, але ті хто це смакує не ліпші за нього...
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20.02.2024 20:11 Відповісти
Хоч якась користь
може й хробакам дістанеться
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20.02.2024 20:14 Відповісти
А пташинi екскременти ще краще пiднiмають гумус чорноземiв.
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20.02.2024 20:19 Відповісти
👏 Мінімум 65 орків знищено та купа 300-х ударом HIMARS по полігону у Волноваському районі
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20.02.2024 20:17 Відповісти
свежатина
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20.02.2024 20:18 Відповісти
свiжина
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20.02.2024 20:21 Відповісти
ага
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20.02.2024 20:23 Відповісти
Хоч комусь користь від кацапської падалі.
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20.02.2024 20:23 Відповісти
То так, якщо вважати інтоксикацію корисною,),
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20.02.2024 20:32 Відповісти
тю так неуловимая птица-мозгоклюй
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20.02.2024 20:29 Відповісти
А птица молодец. Нехрен своими гнилыми тельцами рашистов засорять нашу землю. Пусть сожрут эти бегмогзлые останки птицы, волки, лисицы, собаки и червяки, переварят в своем желудке и потом удобрят переваренными орками нашу благодатнкю землю. А наши воины всех погибших забирают...Героям Слава! Герои бессмертны!!!
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20.02.2024 20:31 Відповісти
Птица поедающая плоть мёртвых кацапов 4 буквы ?
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20.02.2024 20:33 Відповісти
Гриф
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20.02.2024 20:34 Відповісти
Птах
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20.02.2024 20:37 Відповісти
навіщо таке показувати? Це для тих, хто дістає від таких кадрів естетичне задоволення? "Цензор", що ви виробляєте?
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20.02.2024 20:41 Відповісти
так то не люди , а кацапы
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20.02.2024 20:46 Відповісти
нормального человека она бы не клевала
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20.02.2024 20:51 Відповісти
сила птаха на кацапа .......
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20.02.2024 20:48 Відповісти
Трохи юавлюся віршами іноді, можна б було пеертворити Сіла птаха, але паскудити таку пісню - це кацапізм.... нахай птах живиться - у природі нічого не пропадає даремно, навіть тельбухи кацапа
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20.02.2024 20:50 Відповісти
там билокрыла , а тут просто птаха
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20.02.2024 20:53 Відповісти
....кажуть - таке не естетично показувати.....а мені все одно приємно.... А що ви хотіли ? На війні - як на війні ..... ....
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20.02.2024 21:28 Відповісти
Страх и жалость - погибнет птичка теперь. Отруится и помрет (((
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20.02.2024 21:44 Відповісти
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20.02.2024 22:05 Відповісти
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20.02.2024 22:54 Відповісти
Може в мене проблеми з психікою, бо дивлюсь багато таких відосів
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20.02.2024 23:16 Відповісти
Хорошо и сытно пообедает птах. Потом взмахнёт крыльями и полетит на восток. Пересечёт границу, сядет на ветку скрепной берёзы, от души высрет кацапское мясо на его Родину и тем самым завершит скрепный круговорот кацапа в природе.
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21.02.2024 03:20 Відповісти
Щоб бідна птаха , борони Боже, не втруїлася цим...
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21.02.2024 07:35 Відповісти
Птица счастья завтрашего дня,
Выклюй в поле тушку москаля!
Тушку москаля, тушеу москаля,
Выклюй тушку падлы-москаля!
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21.02.2024 14:37 Відповісти
 
 