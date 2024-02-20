Птах клює нутрощі ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому тіло ліквідованого окупанта розкльовує хижий птах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі птах сидить на тілі ліквідованого загарбника та клює його нутрощі із відкритої рани.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+34 Алекс Скела
показати весь коментар20.02.2024 19:20
+24 віктор федорович #394174
показати весь коментар20.02.2024 19:22
+22 Bad Robot
показати весь коментар20.02.2024 19:20
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https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
успішно виклює печінку кремлю.
Як це йому не огидно...
Жиріє фауна на трупах орків...
Рашиські курви, горіти вам вічним вогнем у пеклі, сплюндрували Україну ! 👿
2 булоб добре щоб розвідка назвала ім"я підара
3 не не рекомендовано а обов"язково для перегляду
бо не у всіх в Україні війна
та не всі знають що й наших теж клюють..
оце абсолютно заперечу, дуже мало хто хоче ОСОБИСТО таке спостерігати... по теліку то ж без запитань...
страшна і пекельна смерть , іншого не дано 🤬
За усе це, вони отримають належну КАРУ від мирних Українців!!
Але поки що, оті привладні КВНщики, усіляко гальмують, НЕВІДКЛАДНЕ внесення змін до законів щодо приведення совдепівських положень з мобПідготовки держави, до нагальних потреб СЬОГОДЕННЯ України!
Слава Україні!
Прометей з рашиста так і не вийшов.
"споконвіку кацапурів так орел карає
що день божий і печінку
й серце розбиває" (С)
Арестович вже дозвиздівся до нашої перемоги.. не корміть людей пропагандоінфою як на "хмарофоні".
може й хробакам дістанеться
Выклюй в поле тушку москаля!
Тушку москаля, тушеу москаля,
Выклюй тушку падлы-москаля!