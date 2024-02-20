Птах клює нутрощі ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому тіло ліквідованого окупанта розкльовує хижий птах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі птах сидить на тілі ліквідованого загарбника та клює його нутрощі із відкритої рани.

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