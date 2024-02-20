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Птица клюет внутренности ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой тело ликвидированного оккупанта клюет лермонтовская птица.

Как сообщает Цензор.НЕТна записи птица сидит на теле ликвидированного захватчика и выклевывает его внутренности.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Вражеская БМП с оккупантами на броне взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

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армия РФ (19375) животные (934)


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Топ комментарии
+34
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20.02.2024 19:20
+24
Ця птічька перетравить його русскій міръ, та висере.
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20.02.2024 19:22
+22
до чого птахів довели, кляті рашисти..
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20.02.2024 19:20
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20.02.2024 19:20 Ответить
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:40 Ответить
Там він пише шо задонатить 100$, а не 2 мільйони
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20.02.2024 20:39 Ответить
100$ за кожний ретвіт
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20.02.2024 21:03 Ответить
Я вже ретвітнув, де мої 100 баксів?
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20.02.2024 21:04 Ответить
до чого птахів довели, кляті рашисти..
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20.02.2024 19:20 Ответить
Как бы птичка отравления не получила
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20.02.2024 19:34 Ответить
Птічку жалко, може отруїтися.
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20.02.2024 19:20 Ответить
Ця птічька перетравить його русскій міръ, та висере.
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20.02.2024 19:22 Ответить
Якщо США розберуться з виборами, то американський орел
успішно виклює печінку кремлю.
Як це йому не огидно...
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20.02.2024 19:37 Ответить
майже одночасно коментнули
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20.02.2024 19:26 Ответить
Шкода птицю, може отруїтися
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20.02.2024 19:21 Ответить
Там така травна система, що перетравить усе... а кацапів - тим паче
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20.02.2024 20:48 Ответить
данко хренов...
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20.02.2024 19:24 Ответить
Тогда уж Прометей, тот тоже с огнем баловался.
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21.02.2024 02:04 Ответить
Розквітає флора на мінних полях

Жиріє фауна на трупах орків...

Рашиські курви, горіти вам вічним вогнем у пеклі, сплюндрували Україну ! 👿
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20.02.2024 19:27 Ответить
Українському птаху-смачного...
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20.02.2024 19:28 Ответить
1 психіка у нормальних людей вже стійка,
2 булоб добре щоб розвідка назвала ім"я підара
3 не не рекомендовано а обов"язково для перегляду
бо не у всіх в Україні війна
та не всі знають що й наших теж клюють..
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20.02.2024 19:29 Ответить
1 психіка у нормальних людей вже стійка,
оце абсолютно заперечу, дуже мало хто хоче ОСОБИСТО таке спостерігати... по теліку то ж без запитань...
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20.02.2024 20:38 Ответить
Знайте , кацапи і памʼятайте , що в Україні на вас чекає смерть ,
страшна і пекельна смерть , іншого не дано 🤬
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20.02.2024 19:31 Ответить
Смерть з поховання по-зороастрiйськи)))). А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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20.02.2024 20:17 Ответить
Сруськай мір з лайна, завадив усю екологію Мирної України!

За усе це, вони отримають належну КАРУ від мирних Українців!!
Але поки що, оті привладні КВНщики, усіляко гальмують, НЕВІДКЛАДНЕ внесення змін до законів щодо приведення совдепівських положень з мобПідготовки держави, до нагальних потреб СЬОГОДЕННЯ України!
Слава Україні!
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20.02.2024 19:34 Ответить
Клює і спльовує, бо там печінка наскрізь проспиртована.
Прометей з рашиста так і не вийшов.
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20.02.2024 19:35 Ответить
Прометей вийшов, але не той. Приніс кацап вогонь зовсім інший.
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20.02.2024 19:38 Ответить
апдейт класики ))
"споконвіку кацапурів так орел карає
що день божий і печінку
й серце розбиває" (С)
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20.02.2024 19:36 Ответить
Саундтрек - РЕСПЕКТ!!!
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20.02.2024 19:39 Ответить
Виплюнь! Негайно виплюнь каку.
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20.02.2024 19:43 Ответить
Пусть еще на@ет ему в глаз
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20.02.2024 19:44 Ответить
навіщо йому за мишами ганятись коли є така котлєта
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20.02.2024 19:44 Ответить
ВОРОГ НАСТУПАЄ НА РОБОТИНЕ - ШТУРМИ ВІДБИТО, ЗНИЩЕНИЙ АНГАР ТЕХНІКИ РОСІЯН: стрім із міста на Сходіhttps://www.youtube.com/watch?v=OtRda0yd668
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20.02.2024 19:48 Ответить
А якщо це не окупант?..
Арестович вже дозвиздівся до нашої перемоги.. не корміть людей пропагандоінфою як на "хмарофоні".
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20.02.2024 19:48 Ответить
Червона изолента на нозі..Підара арестовича слухав?
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20.02.2024 20:04 Ответить
де ти там червону стрічку видивився (та й не ізоляційну а скотч використовується для розпізнавання, спец блін)?..
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20.02.2024 20:35 Ответить
Праве копито,під коліном..Скотч,кажеш? Хай буде скотч,йому пасує...
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20.02.2024 20:50 Ответить
Це небезпечно. Можна отруїтися алкоголем.
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20.02.2024 19:50 Ответить
Для чого це? Ніби птах вибирає, кого їсти. Він так само їсть й нутрощі українських воїнів. Цензор все більше вподоблюється сруцьким пропагандонським сайтам.
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20.02.2024 19:53 Ответить
Смачного...
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20.02.2024 19:55 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ПІДАРАМ!
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20.02.2024 19:59 Ответить
Птах, коли наісться нутрощів асвабадителя, може закричати "Алясканаш,", "нарушаются права руских".
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20.02.2024 19:59 Ответить
Це найбільша користь від кацапа (відео) на землі.
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20.02.2024 20:06 Ответить
Прометей. Лайт версія. )
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20.02.2024 20:10 Ответить
Туди йому дорога, але ті хто це смакує не ліпші за нього...
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20.02.2024 20:11 Ответить
Хоч якась користь
може й хробакам дістанеться
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20.02.2024 20:14 Ответить
А пташинi екскременти ще краще пiднiмають гумус чорноземiв.
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20.02.2024 20:19 Ответить
👏 Мінімум 65 орків знищено та купа 300-х ударом HIMARS по полігону у Волноваському районі
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20.02.2024 20:17 Ответить
свежатина
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20.02.2024 20:18 Ответить
свiжина
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20.02.2024 20:21 Ответить
ага
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20.02.2024 20:23 Ответить
Хоч комусь користь від кацапської падалі.
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20.02.2024 20:23 Ответить
То так, якщо вважати інтоксикацію корисною,),
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20.02.2024 20:32 Ответить
тю так неуловимая птица-мозгоклюй
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20.02.2024 20:29 Ответить
А птица молодец. Нехрен своими гнилыми тельцами рашистов засорять нашу землю. Пусть сожрут эти бегмогзлые останки птицы, волки, лисицы, собаки и червяки, переварят в своем желудке и потом удобрят переваренными орками нашу благодатнкю землю. А наши воины всех погибших забирают...Героям Слава! Герои бессмертны!!!
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20.02.2024 20:31 Ответить
Птица поедающая плоть мёртвых кацапов 4 буквы ?
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20.02.2024 20:33 Ответить
Гриф
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20.02.2024 20:34 Ответить
Птах
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20.02.2024 20:37 Ответить
навіщо таке показувати? Це для тих, хто дістає від таких кадрів естетичне задоволення? "Цензор", що ви виробляєте?
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20.02.2024 20:41 Ответить
так то не люди , а кацапы
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20.02.2024 20:46 Ответить
нормального человека она бы не клевала
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20.02.2024 20:51 Ответить
сила птаха на кацапа .......
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20.02.2024 20:48 Ответить
Трохи юавлюся віршами іноді, можна б було пеертворити Сіла птаха, але паскудити таку пісню - це кацапізм.... нахай птах живиться - у природі нічого не пропадає даремно, навіть тельбухи кацапа
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20.02.2024 20:50 Ответить
там билокрыла , а тут просто птаха
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20.02.2024 20:53 Ответить
....кажуть - таке не естетично показувати.....а мені все одно приємно.... А що ви хотіли ? На війні - як на війні ..... ....
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20.02.2024 21:28 Ответить
Страх и жалость - погибнет птичка теперь. Отруится и помрет (((
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20.02.2024 21:44 Ответить
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20.02.2024 22:05 Ответить
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20.02.2024 22:54 Ответить
Може в мене проблеми з психікою, бо дивлюсь багато таких відосів
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20.02.2024 23:16 Ответить
Хорошо и сытно пообедает птах. Потом взмахнёт крыльями и полетит на восток. Пересечёт границу, сядет на ветку скрепной берёзы, от души высрет кацапское мясо на его Родину и тем самым завершит скрепный круговорот кацапа в природе.
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21.02.2024 03:20 Ответить
Щоб бідна птаха , борони Боже, не втруїлася цим...
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21.02.2024 07:35 Ответить
Птица счастья завтрашего дня,
Выклюй в поле тушку москаля!
Тушку москаля, тушеу москаля,
Выклюй тушку падлы-москаля!
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21.02.2024 14:37 Ответить
 
 