Птица клюет внутренности ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой тело ликвидированного оккупанта клюет лермонтовская птица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи птица сидит на теле ликвидированного захватчика и выклевывает его внутренности.

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