Птица клюет внутренности ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой тело ликвидированного оккупанта клюет лермонтовская птица.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи птица сидит на теле ликвидированного захватчика и выклевывает его внутренности.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+34 Алекс Скела
показать весь комментарий20.02.2024 19:20
+24 віктор федорович #394174
показать весь комментарий20.02.2024 19:22
+22 Bad Robot
показать весь комментарий20.02.2024 19:20
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https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
успішно виклює печінку кремлю.
Як це йому не огидно...
Жиріє фауна на трупах орків...
Рашиські курви, горіти вам вічним вогнем у пеклі, сплюндрували Україну ! 👿
2 булоб добре щоб розвідка назвала ім"я підара
3 не не рекомендовано а обов"язково для перегляду
бо не у всіх в Україні війна
та не всі знають що й наших теж клюють..
оце абсолютно заперечу, дуже мало хто хоче ОСОБИСТО таке спостерігати... по теліку то ж без запитань...
страшна і пекельна смерть , іншого не дано 🤬
За усе це, вони отримають належну КАРУ від мирних Українців!!
Але поки що, оті привладні КВНщики, усіляко гальмують, НЕВІДКЛАДНЕ внесення змін до законів щодо приведення совдепівських положень з мобПідготовки держави, до нагальних потреб СЬОГОДЕННЯ України!
Слава Україні!
Прометей з рашиста так і не вийшов.
"споконвіку кацапурів так орел карає
що день божий і печінку
й серце розбиває" (С)
Арестович вже дозвиздівся до нашої перемоги.. не корміть людей пропагандоінфою як на "хмарофоні".
може й хробакам дістанеться
Выклюй в поле тушку москаля!
Тушку москаля, тушеу москаля,
Выклюй тушку падлы-москаля!