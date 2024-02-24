Українські захисники знищили ворожу БМП разом з частиною десанту на Луганщині. ВIДЕО

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили ворожу БМП разом з частиною десанту під Білогорівкою на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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