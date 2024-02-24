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Українські захисники знищили ворожу БМП разом з частиною десанту на Луганщині. ВIДЕО

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили ворожу БМП разом з частиною десанту під Білогорівкою на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

знищення (7334) 81 окрема аеромобільна бригада (68) БМП (413)


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Своїх не бросаємо! Алльо, Куди побігли, а улітка за вамі повзе!???
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24.02.2024 14:11 Відповісти
- Выдали мне значит две купюры - 50 и 100 рублей. 100 рублей сразу разменял на купюры по 10 рублей.
- А 50?
- А-50 упал в хуторе Трудовая Армения.
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24.02.2024 14:14 Відповісти
Кого бросили - те не свои, классика
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24.02.2024 14:28 Відповісти
"палучілі пі**ди і папалзлі васвоясі." Отак звучить класика по-кацапськи.
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24.02.2024 18:23 Відповісти
А останній повзе на Лондон? )))
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24.02.2024 15:04 Відповісти
а повільно повзе, тому що вдивляється на мапі, де той Ла-Манш..
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24.02.2024 16:23 Відповісти
В Ла- Манге раны омыть
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24.02.2024 16:25 Відповісти
 
 