Украинские защитники уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта в Луганской области. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта под Белогоровкой в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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