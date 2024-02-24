Украинские защитники уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта в Луганской области. ВИДЕО
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта под Белогоровкой в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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