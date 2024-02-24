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Украинские защитники уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта в Луганской области. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с частью десанта под Белогоровкой в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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уничтожение (7010) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) БМП (403)


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Своїх не бросаємо! Алльо, Куди побігли, а улітка за вамі повзе!???
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24.02.2024 14:11 Ответить
- Выдали мне значит две купюры - 50 и 100 рублей. 100 рублей сразу разменял на купюры по 10 рублей.
- А 50?
- А-50 упал в хуторе Трудовая Армения.
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24.02.2024 14:14 Ответить
Кого бросили - те не свои, классика
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24.02.2024 14:28 Ответить
"палучілі пі**ди і папалзлі васвоясі." Отак звучить класика по-кацапськи.
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24.02.2024 18:23 Ответить
А останній повзе на Лондон? )))
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24.02.2024 15:04 Ответить
а повільно повзе, тому що вдивляється на мапі, де той Ла-Манш..
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24.02.2024 16:23 Ответить
В Ла- Манге раны омыть
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24.02.2024 16:25 Ответить
 
 