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Дрон-камікадзе ліквідував одразу двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу Black Raven 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр" за допомогою одного дрона-камікадзе вкоротили віку одразу двом окупантам на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Підрив Генічеського мосту. Свідчення очевидців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Бахмут (1561) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+12
Люблю дивитись як вони суєтяцца,а потім дохнуть..
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25.02.2024 11:53
+9
Дронщик фахово відправив на концерт кацапських телепнів.
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25.02.2024 11:57
+7
Одним дроном - двох опухантів. Прикинемо: рузьге десь з 140 млн. Значить, потрібно з 70 млн дронів - і фсьо!
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25.02.2024 11:52
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Одним дроном - двох опухантів. Прикинемо: рузьге десь з 140 млн. Значить, потрібно з 70 млн дронів - і фсьо!
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25.02.2024 11:52 Відповісти
Люблю дивитись як вони суєтяцца,а потім дохнуть..
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25.02.2024 11:53 Відповісти
Дронщик фахово відправив на концерт кацапських телепнів.
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25.02.2024 11:57 Відповісти
ага, зігнав баранів до купи, а потім накрив
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25.02.2024 20:17 Відповісти
Чорний ворон закрутив москаля "на віражі" і коли у того закінчився рожок - наніс удар ... Респект! Слава ЗСУ і 93 ОМБР "Холодний Яр".
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25.02.2024 12:28 Відповісти
По мойму один из них пытается сбить нашего дрона из автомата, но всё мимо и мимо. Совет от Паффнутия: Надоть с собой носить дли-и-инное весло. Дрон подлетает, а ты его плоской стороной весла отбиваешь, вот!
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25.02.2024 12:39 Відповісти
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25.02.2024 12:41 Відповісти
а відсоток корисної дії при використанні дронів хтось рахував чи знову мільярд,
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25.02.2024 15:07 Відповісти
у кожного кваліфікованого хірурна є особисте кладовище. А у кожного аса-дроновода купа дронів. Зате потім він кладе дрони ось так як в цьому кіні
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25.02.2024 20:20 Відповісти
не дуже влучно, проте всеодно результативно )))
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25.02.2024 15:19 Відповісти
Той шо нижче ще не здох бо дихає. Пару з рота випускає.
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25.02.2024 19:12 Відповісти
одно ше дихає, скотиняка
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25.02.2024 20:15 Відповісти
Сподіваюсь, що, цього разу, кацапи не прикидаються дохлими.
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25.02.2024 21:22 Відповісти
 
 