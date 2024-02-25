Дрон-камікадзе ліквідував одразу двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Пілоти підрозділу Black Raven 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр" за допомогою одного дрона-камікадзе вкоротили віку одразу двом окупантам на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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