Дрон-камикадзе ликвидировал сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения Black Raven 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью одного дрона-камикадзе покончили с жизнью сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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