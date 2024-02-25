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Дрон-камикадзе ликвидировал сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения Black Raven 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью одного дрона-камикадзе покончили с жизнью сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Подрыв Генического моста. Свидетельства очевидцев. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) Бахмут (1603) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+12
Люблю дивитись як вони суєтяцца,а потім дохнуть..
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25.02.2024 11:53
+9
Дронщик фахово відправив на концерт кацапських телепнів.
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25.02.2024 11:57
+7
Одним дроном - двох опухантів. Прикинемо: рузьге десь з 140 млн. Значить, потрібно з 70 млн дронів - і фсьо!
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25.02.2024 11:52
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Одним дроном - двох опухантів. Прикинемо: рузьге десь з 140 млн. Значить, потрібно з 70 млн дронів - і фсьо!
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25.02.2024 11:52 Ответить
Люблю дивитись як вони суєтяцца,а потім дохнуть..
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25.02.2024 11:53 Ответить
Дронщик фахово відправив на концерт кацапських телепнів.
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25.02.2024 11:57 Ответить
ага, зігнав баранів до купи, а потім накрив
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25.02.2024 20:17 Ответить
Чорний ворон закрутив москаля "на віражі" і коли у того закінчився рожок - наніс удар ... Респект! Слава ЗСУ і 93 ОМБР "Холодний Яр".
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25.02.2024 12:28 Ответить
По мойму один из них пытается сбить нашего дрона из автомата, но всё мимо и мимо. Совет от Паффнутия: Надоть с собой носить дли-и-инное весло. Дрон подлетает, а ты его плоской стороной весла отбиваешь, вот!
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25.02.2024 12:39 Ответить
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25.02.2024 12:41 Ответить
а відсоток корисної дії при використанні дронів хтось рахував чи знову мільярд,
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25.02.2024 15:07 Ответить
у кожного кваліфікованого хірурна є особисте кладовище. А у кожного аса-дроновода купа дронів. Зате потім він кладе дрони ось так як в цьому кіні
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25.02.2024 20:20 Ответить
не дуже влучно, проте всеодно результативно )))
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25.02.2024 15:19 Ответить
Той шо нижче ще не здох бо дихає. Пару з рота випускає.
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25.02.2024 19:12 Ответить
одно ше дихає, скотиняка
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25.02.2024 20:15 Ответить
Сподіваюсь, що, цього разу, кацапи не прикидаються дохлими.
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25.02.2024 21:22 Ответить
 
 