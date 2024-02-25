Дрон-камикадзе ликвидировал сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пилоты подразделения Black Raven 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью одного дрона-камикадзе покончили с жизнью сразу двух оккупантов на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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