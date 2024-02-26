Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучив у окупанта, який намагався уникнути загибелі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант намагався втекти від удару дрона. Однак, безуспішно. Судячи по типу вибуху, йдеться про дистанційний вибух дрона у повітрі.
Топ коментарі
+16 irenka ko
показати весь коментар26.02.2024 13:06
+16 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар26.02.2024 13:10
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар26.02.2024 13:44
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Святе Письмо. Вих.20/17
Кари, сруськаму міру, страшної кари!
Слава Україні !
Кацап же пропонує здатись і хто повірив цим покидькам, вбиває полонених одразу. Московія веде війну без правил, розраховуя на всі ніштяки для полонених та українську віру у цивілізований Захід.
Заходу пофуй, він не воює.
Треба мати на увазі, що кацап придумає любу підлісь та використає її, а пропогандисти соловьев-петухов це обіграють так, "что рускіє ні вчьом не вінувати". Тому не треба придумувати ці підлості а використовувати їх першими, бо можна запізнитись.