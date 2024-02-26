Окупант марно намагається утекти від українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив у окупанта, який намагався уникнути загибелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант намагався втекти від удару дрона. Однак, безуспішно. Судячи по типу вибуху, йдеться про дистанційний вибух дрона у повітрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ утримують плацдарм у Кринках, свої позиції не здають, продовжують відбивати штурми ворога, - ОК "Південь"