Оккупант тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в оккупанта, пытавшегося избежать гибели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупант пытался убежать от удара дрона. Однако, безуспешно. Судя по типу взрыва, речь идет о дистанционном взрыве дрона в воздухе.

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