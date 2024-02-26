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Оккупант тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в оккупанта, пытавшегося избежать гибели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупант пытался убежать от удара дрона. Однако, безуспешно. Судя по типу взрыва, речь идет о дистанционном взрыве дрона в воздухе.

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Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+16
Подох втомлений.
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26.02.2024 13:06
+16
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17
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26.02.2024 13:10
+6
Хоть Україну побачило, оте московське стерво, поки бігло воно…
Кари, сруськаму міру, страшної кари!
Слава Україні !
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26.02.2024 13:44
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Подох втомлений.
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26.02.2024 13:06 Ответить
Да нее... Это просто была лёгкая утренняя пробежка
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26.02.2024 15:18 Ответить
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17
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26.02.2024 13:10 Ответить
Полювання..
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26.02.2024 13:13 Ответить
Не я б'ю, ̶ ̶в̶е̶р̶б̶а̶ б'є!
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26.02.2024 13:15 Ответить
дронофюреру респект та повага
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26.02.2024 13:16 Ответить
Oдин з улюблених моїх саундтреків.
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26.02.2024 13:21 Ответить
Дурненький, а міг би пристрелити військома як його співвітчизник з іркутської області, і якраз би зараз обідав на зоні! Ще й після нашої неминучої Перемоги був повністю б реабілітований і назначений на якусь посаду в тимчасових адміністраціях!
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26.02.2024 13:24 Ответить
Хоть Україну побачило, оте московське стерво, поки бігло воно…
Кари, сруськаму міру, страшної кари!
Слава Україні !
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26.02.2024 13:44 Ответить
ЗСУ вбиває кацапа в бою, наздоганяє дроном тікаючого кацапа, але ж пропонує здатись і бере в полон, залишаючи його нікчемне життя.
Кацап же пропонує здатись і хто повірив цим покидькам, вбиває полонених одразу. Московія веде війну без правил, розраховуя на всі ніштяки для полонених та українську віру у цивілізований Захід.
Заходу пофуй, він не воює.
Треба мати на увазі, що кацап придумає любу підлісь та використає її, а пропогандисти соловьев-петухов це обіграють так, "что рускіє ні вчьом не вінувати". Тому не треба придумувати ці підлості а використовувати їх першими, бо можна запізнитись.
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26.02.2024 13:55 Ответить
Здох кацап, ну і куй з ним!👍
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26.02.2024 14:10 Ответить
рождённому быть убитым дроном да не помрёт в своей кровати!
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26.02.2024 14:31 Ответить
вфсє побєглі і я побьог)))😂
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26.02.2024 14:51 Ответить
Свинособака тяжко бігла,видно що дрон давно його жене в *********** рай..
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26.02.2024 14:55 Ответить
Прямо якесь Розпакуй TV. Кацап окремо, бронежилет окремо, шолом відлетів у степ...
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27.02.2024 23:49 Ответить
 
 