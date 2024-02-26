Оккупант тщетно пытается убежать от украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал в оккупанта, пытавшегося избежать гибели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что оккупант пытался убежать от удара дрона. Однако, безуспешно. Судя по типу взрыва, речь идет о дистанционном взрыве дрона в воздухе.
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+16 irenka ko
показать весь комментарий26.02.2024 13:06
+16 Eugene Boyko #535329
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+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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Святе Письмо. Вих.20/17
Кари, сруськаму міру, страшної кари!
Слава Україні !
Кацап же пропонує здатись і хто повірив цим покидькам, вбиває полонених одразу. Московія веде війну без правил, розраховуя на всі ніштяки для полонених та українську віру у цивілізований Захід.
Заходу пофуй, він не воює.
Треба мати на увазі, що кацап придумає любу підлісь та використає її, а пропогандисти соловьев-петухов це обіграють так, "что рускіє ні вчьом не вінувати". Тому не треба придумувати ці підлості а використовувати їх першими, бо можна запізнитись.