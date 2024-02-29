Український танк з близької відстані підбив російську БМП. ВIДЕО

Танк 25-ї ОДШБр з близької відстані підбив російську БМП на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бронетехніка противника, що спалахнула, після влучення втратила управління, застрягши в посадці.

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