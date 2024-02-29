УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4814 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 555 20

Український танк з близької відстані підбив російську БМП. ВIДЕО

Танк 25-ї ОДШБр з близької відстані підбив російську БМП на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бронетехніка противника, що спалахнула, після влучення втратила управління, застрягши в посадці.

Також дивіться: БМП окупантів, яка гатила по ЗСУ, розлетілася на шматки після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Екіпаж вже на концерті йосі а бтр все їде)))
показати весь коментар
29.02.2024 21:38
+6
Дякуємо Захисникам України!

Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.

Слава Україні!
показати весь коментар
29.02.2024 21:44
+6
нашим пощастило, що той некерований не протаранив .. поряд проїхав
показати весь коментар
29.02.2024 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Екіпаж вже на концерті йосі а бтр все їде)))
показати весь коментар
29.02.2024 21:38 Відповісти
поспішають на концерт
показати весь коментар
29.02.2024 22:34 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!

Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.

Слава Україні!
показати весь коментар
29.02.2024 21:44 Відповісти
танкісти не встигли навіть перезарядитися - прийшлося навіть виїхати на узбіччя
показати весь коментар
29.02.2024 21:45 Відповісти
танкануть решил пробитие и в ангар
показати весь коментар
29.02.2024 21:47 Відповісти
водій БМП після "танкового біатлону" по - іншому не вміє, або думав, що в нього є кнопка "друге життя"
показати весь коментар
29.02.2024 21:54 Відповісти
нашим пощастило, що той некерований не протаранив .. поряд проїхав
показати весь коментар
29.02.2024 21:49 Відповісти
Кацапський світлячок наче метеор пролетів повз Козаків.
показати весь коментар
29.02.2024 21:54 Відповісти
Та оно то годится конечно! Лупанули--туда и дорога. Но с близкого. С дальнего бы тоже---но дороже.
показати весь коментар
29.02.2024 21:59 Відповісти
Навіть на цьому відео(спочатку) видно що то був 2й постріл,що було до?
показати весь коментар
29.02.2024 23:27 Відповісти
25-я ОВДБр. Погоня в стиле "догоню или песец", есть результат.
показати весь коментар
29.02.2024 22:01 Відповісти
и земля им бетоном со стекловатой
показати весь коментар
29.02.2024 22:05 Відповісти
на огонек поехал
показати весь коментар
29.02.2024 22:21 Відповісти
Еще одна трагедия ((((, еще одна лесополоса сгорела ((.
показати весь коментар
01.03.2024 00:09 Відповісти
Действительно - это трагедия. Из этих малых трагедий в стране складывается экологическая катастрофа.
показати весь коментар
01.03.2024 00:24 Відповісти
Та що ж робити?
показати весь коментар
01.03.2024 10:05 Відповісти
БМП кацапське порушило правила обгону. Зокрема не включило сигнал повороту...
показати весь коментар
01.03.2024 07:46 Відповісти
"One shoot - one hit!" Была когда-то такая реклама
показати весь коментар
01.03.2024 09:15 Відповісти
УДД - уступи дураку дорогу!
показати весь коментар
01.03.2024 11:04 Відповісти
 
 