Український танк з близької відстані підбив російську БМП. ВIДЕО
Танк 25-ї ОДШБр з близької відстані підбив російську БМП на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Бронетехніка противника, що спалахнула, після влучення втратила управління, застрягши в посадці.
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Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.
Слава Україні!