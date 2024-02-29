Украинский танк с близкого расстояния подбил российскую БМП. ВИДЕО

Танк 25-й ОДШБр с близкого расстояния подбил российскую БМП на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бронетехника противника, вспыхнув после попадания, потеряла управление и застряла в посадке.

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