Украинский танк с близкого расстояния подбил российскую БМП. ВИДЕО
Танк 25-й ОДШБр с близкого расстояния подбил российскую БМП на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Бронетехника противника, вспыхнув после попадания, потеряла управление и застряла в посадке.
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Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.
Слава Україні!