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Украинский танк с близкого расстояния подбил российскую БМП. ВИДЕО

Танк 25-й ОДШБр с близкого расстояния подбил российскую БМП на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Бронетехника противника, вспыхнув после попадания, потеряла управление и застряла в посадке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 25-й ОВДБр FPV-дроном уничтожили российскую БМП-3. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+13
Екіпаж вже на концерті йосі а бтр все їде)))
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29.02.2024 21:38
+6
Дякуємо Захисникам України!

Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.

Слава Україні!
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29.02.2024 21:44
+6
нашим пощастило, що той некерований не протаранив .. поряд проїхав
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29.02.2024 21:49
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Екіпаж вже на концерті йосі а бтр все їде)))
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29.02.2024 21:38 Ответить
поспішають на концерт
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29.02.2024 22:34 Ответить
Дякуємо Захисникам України!

Вони, в супереч дивних дій привладних, впродовж 2 років, боронять Україну від московитів, а влада, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, вивела з України у 2022 році, більше 37 млрд грн, а у 2023 році, більше 47 млрд грн!! Бездіяльність, керівника РАХУНКОВОЇ палати, викликає підозру щодо його роботи на користь прутіна.

Слава Україні!
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29.02.2024 21:44 Ответить
танкісти не встигли навіть перезарядитися - прийшлося навіть виїхати на узбіччя
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29.02.2024 21:45 Ответить
танкануть решил пробитие и в ангар
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29.02.2024 21:47 Ответить
водій БМП після "танкового біатлону" по - іншому не вміє, або думав, що в нього є кнопка "друге життя"
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29.02.2024 21:54 Ответить
нашим пощастило, що той некерований не протаранив .. поряд проїхав
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29.02.2024 21:49 Ответить
Кацапський світлячок наче метеор пролетів повз Козаків.
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29.02.2024 21:54 Ответить
Та оно то годится конечно! Лупанули--туда и дорога. Но с близкого. С дальнего бы тоже---но дороже.
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29.02.2024 21:59 Ответить
Навіть на цьому відео(спочатку) видно що то був 2й постріл,що було до?
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29.02.2024 23:27 Ответить
25-я ОВДБр. Погоня в стиле "догоню или песец", есть результат.
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29.02.2024 22:01 Ответить
и земля им бетоном со стекловатой
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29.02.2024 22:05 Ответить
на огонек поехал
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29.02.2024 22:21 Ответить
Еще одна трагедия ((((, еще одна лесополоса сгорела ((.
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01.03.2024 00:09 Ответить
Действительно - это трагедия. Из этих малых трагедий в стране складывается экологическая катастрофа.
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01.03.2024 00:24 Ответить
Та що ж робити?
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01.03.2024 10:05 Ответить
БМП кацапське порушило правила обгону. Зокрема не включило сигнал повороту...
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01.03.2024 07:46 Ответить
"One shoot - one hit!" Была когда-то такая реклама
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01.03.2024 09:15 Ответить
УДД - уступи дураку дорогу!
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01.03.2024 11:04 Ответить
 
 