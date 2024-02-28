РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10629 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 778 12

Воины 25-й ОВДБр FPV-дроном уничтожили российскую БМП-3. ВИДЕО

Бойцы 25-й Воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ дроном-камикадзе уничтожили российскую БМП-3.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативний ЗСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сичеславские десантники уничтожают оккупантов в ближнем бою на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7030) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) БМП (403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
видно, що ведеться вогонь із БМП - екіпаж був на місці, але уже на концерті кабздона завдяки десантникам 25-ї!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:07
+3
@BulbaStepan
Після захопленя Авдіївки окупанти просунулися більш ніж на 7 км.
Захопили: Степове,Северне,Ласточкине,Побєда..
Наші війська,що відступили, відійшли... в поля.. Тобто НІХТО НЕ ГОТУВАВ ФОРТИФІКАЦІЙНІ УКРІПЛЕННЯ!
Самі солдати риють собі окопи-бліндажи лопатами-кирками.
Стуація на цій ділянці фронту значно погіршилася. Саме цього й добивався zрадник zеленський та його друг-агент коzирь звільненням ВСЬОГО ГЕНШТАБУ, майж ВСЬОГО ГЕНЕРАЛІТЕТУ. Абсолютно очевидно - zрадницькі дії zеленського-єрмака спрямовані на військовий програш України у війні з московією
показать весь комментарий
28.02.2024 19:03
+2
Дуже гарний фейерверк!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цьому відео вже пару місяців.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:57 Ответить
нове - це хорошо забуте старе!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:00 Ответить
@BulbaStepan
Після захопленя Авдіївки окупанти просунулися більш ніж на 7 км.
Захопили: Степове,Северне,Ласточкине,Побєда..
Наші війська,що відступили, відійшли... в поля.. Тобто НІХТО НЕ ГОТУВАВ ФОРТИФІКАЦІЙНІ УКРІПЛЕННЯ!
Самі солдати риють собі окопи-бліндажи лопатами-кирками.
Стуація на цій ділянці фронту значно погіршилася. Саме цього й добивався zрадник zеленський та його друг-агент коzирь звільненням ВСЬОГО ГЕНШТАБУ, майж ВСЬОГО ГЕНЕРАЛІТЕТУ. Абсолютно очевидно - zрадницькі дії zеленського-єрмака спрямовані на військовий програш України у війні з московією
показать весь комментарий
28.02.2024 19:03 Ответить
Стратегия пружины - русню ждет катастрофа.
показать весь комментарий
28.02.2024 19:12 Ответить
Анекдот да
показать весь комментарий
28.02.2024 19:15 Ответить
Жесткая реальность. Там наші бійці перекручують русню на мясорубках. Кістки тріщать - кацапи пищать та просять мирних перемовин.
показать весь комментарий
28.02.2024 21:06 Ответить
Дуже гарний фейерверк!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:04 Ответить
видно, що ведеться вогонь із БМП - екіпаж був на місці, але уже на концерті кабздона завдяки десантникам 25-ї!
показать весь комментарий
28.02.2024 19:07 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 19:44 Ответить
Все выжили?
показать весь комментарий
28.02.2024 20:23 Ответить
Да всі, але частково - десь собаки не доїли, десь яструби з шуліками, а десь просто хробаки (що найівірогідніше).
показать весь комментарий
28.02.2024 22:04 Ответить
Наші вибили кацапів з Красногорівки. https://www.rbc.ua/rus/news/tretya-shturmova-vibila-okupantiv-iz-krasnogorivki-1709145913.html
показать весь комментарий
28.02.2024 21:18 Ответить
 
 