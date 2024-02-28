Воины 25-й ОВДБр FPV-дроном уничтожили российскую БМП-3. ВИДЕО
Бойцы 25-й Воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ дроном-камикадзе уничтожили российскую БМП-3.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативний ЗСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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+4 Luk Viktor
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Після захопленя Авдіївки окупанти просунулися більш ніж на 7 км.
Захопили: Степове,Северне,Ласточкине,Побєда..
Наші війська,що відступили, відійшли... в поля.. Тобто НІХТО НЕ ГОТУВАВ ФОРТИФІКАЦІЙНІ УКРІПЛЕННЯ!
Самі солдати риють собі окопи-бліндажи лопатами-кирками.
Стуація на цій ділянці фронту значно погіршилася. Саме цього й добивався zрадник zеленський та його друг-агент коzирь звільненням ВСЬОГО ГЕНШТАБУ, майж ВСЬОГО ГЕНЕРАЛІТЕТУ. Абсолютно очевидно - zрадницькі дії zеленського-єрмака спрямовані на військовий програш України у війні з московією